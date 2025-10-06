Besplatna filmska projekcija u Kinoteci, Fotoklub Split časti projekcijom sjajnog dokumentarca

Večeras u 20 sati, program filmskih večeri Fotokluba Split nastavlja se besplatnom projekcijom nagrađivanog dokumentarnog filma LAST STOP CONEY ISLAND: The Life and Photography of Harlod Feinstein, što će ujedno biti i prvo prikazivanje filma u Hrvatskoj.

Film donosi priču o izvanrednom životu i radu američkog fotografa Harolda Feinsteina (17. travnja 1931. – 20. lipnja 2015.). Majstor crno-bijele ulične fotografije, Feinstein je svoju karijeru gradio više od šest desetljeća, od kasnih 1940-ih do kraja života 2015. godine. Nakon ranog uspjeha na tek nastajućoj njujorškoj fotografskoj sceni - uključujući i to da je u dobi od samo 19 godina njegov rad otkupila MoMA - Feinstein se povukao iz javnosti i bio gotovo pa zaboravljen.

Pravi umjetnik s jedinstvenom i inspirativnom filozofijom života, Harold je tek pred kraj života počeo dobivati priznanje koje je zaslužio. Upravo ga tada pronalazimo u filmu, dok se njegova priča rekonstruira kroz raznolik opus njegovih radova, od kojih je mnogo do sada ostalo neviđeno. Ponovno otkrivanje Feinsteinova opsežnog i raznolikog opusa dogodilo se tek u njegovim posljednjim godinama, a film ga tada susreće – u ranim osamdesetima, s gotovo zenovskom zahvalnošću prema životu koji je živio. Kroz svjedočanstva prijatelja, partnera, članova obitelji i kritičara, ovaj atmosferični film stvara intiman, a istovremeno iskren portret složenog i inspirativnog „underdoga“ 20. stoljeća u fotografiji.

'LAST STOP CONEY ISLAND' priča priču o čovjeku iza fotografija – pravom originalu čija je filozofija života danas jednako fascinantna kao i u njegovim najboljim godinama.

Filmske večeri dio su godišnjeg edukativno-istraživačkog programa Fotokluba Split i financirane se sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a dio su ”Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2025.” koji je financiran sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’