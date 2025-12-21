Bend Svetinja objavio prvu autorsku pjesmu

Ususret blagdanima, bend SVETINJA objavio je ovu pjesmu kao mali podsjetnik na ono bitno - stol oko kojeg se okupljamo s našim obiteljima, tišinu Badnje večeri i svjetlo nade koje se pali u najvećima i najmanjima od nas.

Radi se o njihovoj prvoj pjesmi s autorskim potpisom, pa iz benda poručuju da se vesele čuti reakcije publike, te da su zahvalni što publika s njima već više od godinu dana dijeli prekrasne trenutke I prati ih na nastupima diljem Hrvatske.

Želimo vam svima miran i blagoslovljen Božić.