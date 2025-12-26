Bend iz Dalmacije objavio sport za pjesmu Obećana djevica

Papa Band iz Solina objavio je videospot za pjesmu “Obećana djevica”. Pjesma je snimljena ranije, a ovih je dana ponovno oživljena kroz video.

Riječ je o pjesmi o Djevici Mariji, nastaloj prema engleskom prepjevu tradicionalne skladbe. Papa Band je pjesmu na YouTubeu objavio još prije devet godina, tada u obliku statične slike.

Videospot potpisuje Dado Marušić, a objavljen je na Badnjak, kao prigodno vrijeme da se pjesmom i videom bend približi zajednici.