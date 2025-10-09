Bekavac: "Grad Split drži 30 praznih i useljivih stanova dok obitelji žive u neuvjetnim prostorima

Tijekom pete sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, u sklopu vijećničkih pitanja, vijećnica Hrvatske građanske stranke (HGS) Lidija Bekavac upozorila je na problem praznih gradskih stanova koji, prema njezinim riječima, zjape neiskorišteni dok brojni građani teško dolaze do krova nad glavom.

Bekavac je istaknula kako Grad Split raspolaže s oko 30 praznih i useljivih stanova, dok je za još desetak potrebno određeno renoviranje. Posebno je naglasila i problem 20-ak praznih stanova u Domu za samce u Vukovarskoj ulici, koji bi, tvrdi, mogli odmah biti stavljeni u funkciju.

"Ne mogu razumjeti kako grad dopušta da stanovi stoje prazni, dok pojedine obitelji, pogotovo one s djecom, žive u neuvjetnim prostorima ili jedva uspijevaju pronaći i priuštiti podstanarski smještaj", poručila je Bekavac, prozvavši gradsku vlast zbog neaktivnosti po tom pitanju.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Splita i dalje traje...