BATERIJE GORILE OD EMOCIJA: Mali nogometaši oduševili, večer kulminirala koncertom Kuzme & Shaka Zulu

Baterije su jučer ponovno bile epicentar splitskog sporta i zabave. Završnica “Dječje splitske Lige prvaka – Baterije 2026” donijela je sve ono zbog čega nogomet ima posebnu čar – emociju, zajedništvo i strast koja ne poznaje godine.

Na parketu su glavnu riječ vodili najmlađi, ali s energijom i željom kakvu bi poželjeli i profesionalci. Svaki pogodak slavio se kao da je riječ o finalu Lige prvaka, a svaki duel bio je borba do kraja – poštena, dječja i iskrena.

Nogomet kakav se rijetko viđa

Publika je ispunila tribine, a uz roditelje i prijatelje stigao je i cijeli kvart. Atmosfera je bila prava splitska – glasna, emotivna i autentična.

Baterije su još jednom pokazale da nisu samo igralište, već mjesto gdje se stvaraju uspomene i rađa ljubav prema nogometu.

“Ovo nije samo turnir, ovo je nogomet kakav treba biti”, komentirali su mnogi okupljeni.

Fešta koja se ne zaboravlja

Nakon što je posljednji zvižduk označio kraj turnira, priča se nastavila – i to u velikom stilu.

Kako je večer odmicala, tako je rasla i energija, a kulminacija je stigla uz koncert Kuzme & Shaka Zulu koji su potpuno zapalili Baterije.

Publika je pjevala u glas, ruke su bile u zraku, a cijeli prostor pretvorio se u jednu veliku feštu.