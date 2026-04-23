Close Menu

Bašić (HSLS) u GV-a Grada Splita otvorio pitanje Kmana, Grad najavio stanove i garažu

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom vijećničkih pitanja otvorena je tema uređenja zapuštene površine na Kmanu, za koju se razmatra gradnja stanova za branitelje i prateće garaže.

Vijećnik Hrvoje Bašić iz HSLS-a upitao je zamjenicu gradonačelnika Mateu Dorčić planira li Grad Split na toj lokaciji realizirati gradsku infrastrukturu, istaknuvši kako se radi o prostoru koji je trenutačno neiskorišten, ali ima potencijal za razvoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Na Kmanu se nalazi napuštena površina, a ta se površina može pretpostaviti kao idejna za neku gradsku infrastrukturu. Navodno je planirana gradnja stanova za branitelje na području, idejno rješenje uvažava specifičnosti terena te se na tom mjestu planira i garaža za automobile. Planira li Grad Split prepoznati važnost ove inicijative i prateće sadržaje na ovoj lokaciji?", pitao je Bašić.

Odgovarajući na pitanje, Dorčić je potvrdila kako su zahvati na toj lokaciji već predviđeni.

"Planira se zgrada za branitelje od 16 stanova, a planira se i garaža na području Kocunara. U svakom slučaju, sve navedeno je i planirano", kazala je Dorčić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0