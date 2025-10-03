Bartulica: "Zemlje se moraju pripremiti za otvoreni rat"

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač i europarlamentarni zastupnik Stephen Nikola Bartulica gostovali su u HRT-ovoj emisiji "Studio 4".

Kovač se osvrnuo na vijest da je zračna luka u Münchenu sinoć bila zatvorena zbog dronova. "Hibridni rat se nastavlja, sumnje se naravno odnose na Rusiju, ali nemamo nikakvih dokaza", rekao je, naglasivši da Njemačka nema učinkovitu protudronsku obranu.

"Trenutno je za to zadužena savezna policija, ali razmišlja se da taj posao preuzme vojska. Njemačka, kao i druge države EU-a, morat će protudronsku obranu početi shvaćati vrlo ozbiljno i pokazati da se ne smije narušavati suverenitet država", dodao je.

"Dronovi mogu biti dignuti i u blizini same zračne luke, s kamiona ili drugog prostora. Unutar Europe mogu postojati ljudi zaduženi za ovakve diverzije", napomenuo je.

Bartulica: Trump je pretvorio rat u biznis

Bartulica je podsjetio na dron koji je pao na Zagreb. Smatra da Europska komisija i činovnici koji vode EU "nisu sasvim u dodiru sa stvarnošću". "Još ne znamo pod kojim okolnostima, ali letio je dugo iznad našeg zračnog prostora i pao blizu studentskog doma", naveo je.

"Očito imamo eskalaciju. Trump je pretvorio ovaj ratnički sukob u biznis. Europa će kupovati američko oružje, a upravo je europski kontinent najizloženiji. Vidjeli smo u Kopenhagenu koliko je teško postići dogovor. Hrvatska mora inzistirati na načelu jednoglasnog odlučivanja", nastavio je.

"Retorika u EU odudara od stvarnih djela. Imamo puno jastrebova koji navijaju za nastavak rata, a s druge strane malo toga poduzimaju. Brine me što mnogi i dalje ne vide smisao u vojnom osposobljavanju. Zemlje se moraju pripremiti za eskalaciju, pa i za otvoreni rat", upozorio je.

Kovač: EU je u podređenoj poziciji

Kovač je govorio o odnosu između Trumpa i Putina. "Trump šalje oružje Ukrajini i daje satelitsku potporu za ukrajinske dronove, a Putin ga prihvaća. S druge strane, Europska unija, koja je donedavno kupovala ruske energente, za Putina nije prihvatljiva. To se kosi sa zdravim razumom", ustvrdio je.

Analizirao je i širu geopolitičku sliku. "EU je u strateškom smislu u podređenoj ulozi, sekundira Amerikancima i kupuje američko oružje. U eventualnom sukobu s Rusijom upravo bi europske vojske ratovale, dok Amerika to neće činiti. EU je objekt američke zapadnjačke politike prema Rusiji", uvjeren je.

Dodao je da zbog unutarnjih podjela između sjeverne, zapadne i istočne Europe Unija pokazuje slabost i razjedinjenost.

"Europska unija je danas kao Zapadna Europa nakon Drugog svjetskog rata, bedem protiv Rusije, tada Sovjetskog saveza. No uvijek postoji mogućnost dogovora između dvaju ključnih igrača – SAD-a i Rusije", istaknuo je.

Bartulica: Croatia first

Bartulica je kritizirao bivšu njemačku kancelarku. "Angela Merkel dugo je bila slavljena kao kraljica Europe, ali je u svim strateškim pitanjima duboko pogriješila. Od odnosa s Putinom do energetske politike. Zbog tih odluka danas je njemačka industrija gotovo na koljenima", kazao je.

Vjeruje da se te pogreške teško mogu ispraviti. "Odluke donesene prije deset godina itekako utječu na današnje stanje", naveo je. Naglasio je da Hrvatska mora staviti vlastite interese na prvo mjesto.

"Hrvatski interes mora biti na prvom mjestu. Croatia first. Našim ljudima na prvom mjestu nije eskalacija rata, nego sigurnost. Sigurnost i vojno osposobljavanje treba pozdraviti jer je to važno", naglasio je.

Kovač: Europa je podijeljena na istok, zapad i sjever

Kovač je komentirao nastup mađarskog premijera Viktora Orbána na summitu u Kopenhagenu, ali i šire političke dinamike u Europi. Podsjetio je da se mađarski premijer pozicionira kroz različita savezništva. "Ima potrebu repozicionirati se, gradi strateško partnerstvo s Macronom, ugostio je Angelu Merkel u Budimpešti, uz objave 'uvijek kancelarka'. Igra svoje igrice", smatra Kovač.

Kovač je naglasio da je "Europa podijeljena na istok, zapad i sjever" i da te razlike donose ozbiljne posljedice, a da woke agende služe odvraćanju od realnosti. Podsjetio je na analize britanskih politologa koji upozoravaju na mogućnost ozbiljnih društvenih lomova na Zapadu.

"Imate jednog Engleza, predavača na King's Collegeu u Londonu, koji je napisao dva eseja o mogućnostima građanskih ratova u zapadnoj i sjevernoj Europi", napomenuo je, dodavši da se to posebno odnosi na Veliku Britaniju.

Objasnio je da su migracije, demografske promjene, socijalne neravnoteže i identitetske politike glavni razlozi zbog kojih u tim društvima raste nezadovoljstvo i polarizacija. Naglasio je da su se klasične radničke stranke, poput američkih demokrata ili njemačkog SPD-a, umjesto radničkih prava počele baviti rodnom ideologijom i migrantskim pitanjima.

"Time zapostavljaju domaće radnike, koji se revoltiranju i okreću drugim opcijama, pa SPD-ovci prelaze k AFD-u, a u SAD-u dio radnika podržava republikance i Trumpa. Sve je izopačeno. Mi u Hrvatskoj moramo biti vrlo, vrlo pametni i držati se zdravog razuma. Svoje interese moramo štititi, jačati solidarnost i ostati na zdravom razvoju, kao što to čine države Srednje i Istočne Europe", poručio je.

Bartulica smatra da trenutačni put kojim ide Europska unija nije održiv. "U svijetu gdje Kina, Indija, pa i Amerika pod Trumpom odbacuju zelenu agendu, Europa se mora probuditi i shvatiti da je to jednostavno neodrživo. To vodi Europu u stanje irelevantnosti", upozorio je.

Tvrdi da u srednjoj Europi vlada više realizma nego na Zapadu. "Kolege iz Poljske i Baltičkih zemalja cijelo vrijeme su budni, dok u zapadnim zemljama ideologije i unutarnje slabosti onemogućuju promjene smjera. Zato konzervativne snage rastu svugdje, i u najvećim zemljama, dok ljevica ne nudi nikakva rješenja", rekao je.

Kovač: Situacija nije jednostavna

"U srednjoj Europi postoji težnja očuvanju suvereniteta. To je izraz našeg pogleda koji se razlikuje od zapadne Europe. Nažalost, Europa je danas, rekao bih u Krležinom smislu, 'na rubu pameti'", rekao je Kovač.

Upozorio je i na ozbiljne društvene rizike: "Zaista postoji opasnost od raspadanja tih društava zbog velikih tenzija. Ne preuveličavam stvari, ali iz dana u dan ide prema tome".

"U Americi postoji mogućnost građanskog rata. Trump šalje vojsku u gradove, poziva generale i priprema vojsku i za svjetske sukobe i za intervencije unutar samih SAD-a. Slične naznake postoje i u zapadnoj Europi, konkretno u Velikoj Britaniji", ponovio je.

Zaključio je da živimo u izazovnim vremenima. "Situacija sigurno nije jednostavna. Moramo učiti na njihovim greškama i voditi zdravorazumske politike, kako bismo naša društva što bolje balansirali", ustvrdio je.