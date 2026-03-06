Barcelona je krenula po 19-godišnjeg Splićanina?

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković mogao bi napraviti veliki transfer već ovog ljeta. Prema informacijama njemačkog novinara Floriana Plettenberga, jednog od najpouzdanijih izvora s nogometnog tržišta u Njemačkoj, Barcelona je već započela prve razgovore oko mogućeg dolaska 19-godišnjeg braniča.

Plettenberg navodi da je katalonski klub stupio u kontakt s Vuškovićevim predstavnicima te da su održani prvi pregovori. Posao bi mogao olakšati i podatak da Barcelonin trener Hansi Flick i Vušković imaju istog zastupnika, poznatog nogometnog agenta Pinija Zahavija.

Barcelona planira dovesti stopera u ljetnom prijelaznom roku, a Flicku se, prema pisanju njemačkog Skya, svidjelo ono što su mu skauti predstavili o mladom hrvatskom braniču koji ove sezone briljira na posudbi u HSV-u.

Iako ima tek 19 godina, Vušković je već privukao veliku pozornost u Njemačkoj. U dresu HSV-a odigrao je 23 utakmice i postigao četiri gola, što je impresivan učinak za stopera. Uz to, bilježi 84 posto uspješnih dodavanja i čak 68 posto dobivenih duela.

HSV bi ga rado zadržao i sljedeće sezone produljenjem posudbe, no njihove su mogućnosti ograničene jer se za mladog hrvatskog braniča raspituju i brojni europski velikani.

Vušković je prošlog ljeta i službeno realizirao transfer iz Hajduka u Tottenham vrijedan 11 milijuna eura, nakon što je postao punoljetan. Engleski klub ga od siječnja 2024. šalje na posudbe kako bi skupljao iskustvo – prvo je igrao za poljski Radomiak, zatim za belgijski Westerlo, a od ovog ljeta nastupa za HSV.

Na svim posudbama ostavio je snažan dojam, zbog čega ga prate brojni vrhunski klubovi, među kojima se spominju Bayern, Real Madrid i Barcelona.

Vrijednost mladog stopera na Transfermarktu trenutačno se procjenjuje na oko 40 milijuna eura. Vušković s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., no s obzirom na veliki interes europskih velikana, pitanje je koliko će ga londonski klub moći zadržati.