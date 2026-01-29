Barbir upozorio na pogubne posljedice dugih lista čekanja u zdravstvu

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je na ozbiljne posljedice dugotrajnih lista čekanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu, istaknuvši da one izravno ugrožavaju živote građana.

"Govorim o temi koja ne poznaje stranačke boje, ideologije ni izborne cikluse. Govorim o listama čekanja. A liste čekanja u Hrvatskoj ubijaju", rekao je Barbir, naglasivši da to nije retorička figura, nego svakodnevna stvarnost građana Splita, Dalmacije i cijele Hrvatske. Istaknuo je kako prosječno čekanje na pregled ili dijagnostičku pretragu od oko 145 dana više nije organizacijski problem, već pitanje odgovornosti.

"U zdravstvu vrijeme znači šansu za izlječenje ili trajnu štetu", dodao je. Barbir je upozorio i na kronični nedostatak zdravstvenog osoblja te manjak ključne opreme u dalmatinskim bolnicama, posebno istaknuvši da KBC Split, kao jedina tercijarna ustanova u regiji s gotovo milijun stanovnika, još uvijek nema PET/CT uređaj.

"To znači da dostupnost zdravstvene skrbi i dalje ovisi o mjestu stanovanja, što je neprihvatljivo u javnom sustavu", rekao je Barbir, poručivši da su potrebni konkretni planovi, jasni rokovi i ravnomjerna teritorijalna raspodjela zdravstvene opreme.

"Zdravstvo ne smije biti sustav čekanja ni lutrija poštanskog broja. Sustav u kojem se na bolest čeka nije zdravstveni sustav, nego društveni poraz", zaključio je Barbir.