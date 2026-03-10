Barbir: "Šuta snižava demokratske standarde u Splitu i iscrpljuje novinare"

Damir Barbir, saborski zastupnik i gradski vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, upozorio je na pad demokratskih standarda u radu Gradskog vijeća nakon što je potvrđeno da će se sljedeća sjednica održati 17. ožujka, točno tri mjeseca nakon prethodne sjednice održane 17. prosinca.

Barbir ističe kako se sjednica saziva praktički na samom zakonskom roku, što formalno može biti u skladu sa zakonom, ali politički i demokratski predstavlja loš standard za upravljanje gradom.

Podsjetio je kako su se u prošlom mandatu gradonačelnika Ivice Puljka sjednice Gradskog vijeća održavale jednom mjesečno, što je omogućavalo kontinuirani nadzor nad radom gradske vlasti, pravovremenu raspravu o važnim gradskim temama i veću transparentnost prema građanima.

Rjeđe sazivanje sjednica dovodi do pretrpanih dnevnih redova i dugotrajnih rasprava koje često traju do kasnih večernjih sati. Takav način rada, upozorava Barbir, iscrpljuje novinare koji prate sjednice Gradskog vijeća, otežava pravovremeno informiranje javnosti i smanjuje mogućnost građana da prate donošenje odluka o upravljanju gradom.

Barbir naglašava kako je smisao demokracije u tome da građani imaju mogućnost nadzirati javno djelovanje vlasti i sudjelovati u raspravama o odlukama koje se donose u interesu grada. Kada se sjednice održavaju rijetko, uz opsežne dnevne redove i rasprave koje završavaju duboko u noć, taj nadzor postaje znatno otežan, a demokratski proces slabi.

Takva praksa, zaključuje Barbir, vodi smanjenju transparentnosti, slabijem uključivanju građana u javne rasprave i postupnom snižavanju demokratskih standarda u Splitu.