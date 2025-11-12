Barbir: "Šuta iznosi neistine o Papandopulovoj garaži da prikrije vlastitu nesposobnost"

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita i predsjednik Gradskog kotara Trstenik, Damir Barbir, oglasio se o zastoju radova na garaži u Papandopulovoj ulici, prozvavši aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ) zbog, kako tvrdi, "iznosi neistine" i izbjegava odgovornost.

Barbir naglašava da je projekt garaže na Trsteniku potpuno pripremljen i pokrenut u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka te da su svi ključni preduvjeti tada bili riješeni.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Radovi su započeli za Puljka, sve je bilo riješeno"

Kao predsjednik Gradskog kotara Trstenik, Barbir ističe da je procedura oko gradnje bila dovršena prije dolaska nove vlasti.

"Kao predsjednik Gradskog kotara Trstenik, u kojem se gradi garaža u Papandopulovoj ulici, želim jasno reći: radovi na garaži započeli su dok je grad vodio Ivica Puljak, a tada su bili riješeni svi imovinsko-pravni odnosi i tehnička pitanja", poručuje Barbir.

Prema njegovim riječima, u trenutku smjene vlasti gradilište je bilo aktivno, a proces nije imao zapreka u tehničkom ili vlasničkom smislu.

Barbir tvrdi da je nakon promjene vlasti došlo do usporavanja radova, za što odgovornim smatra aktualnog gradonačelnika.

"Danas, pet mjeseci nakon što je Tomislav Šuta (HDZ) postao gradonačelnik, radovi su usporeni, a izgovor je da nema financijskih sredstava", navodi.

Vijećničkim pitanjem zatražio je od gradonačelnika objašnjenje zašto su radovi stali. Kako tvrdi, dobio je odgovor da je razlog navodna odluka bivšeg gradonačelnika o usporavanju radova.

"Pitao sam gradonačelnika kroz vijećničko pitanje zašto su radovi stali, a njegov odgovor bio je da je bivši gradonačelnik navodno naložio usporavanje radova", kaže Barbir.

Na dodatno pitanje postoji li ikakav službeni dokument koji bi potkrijepio takvu tvrdnju, odgovora, tvrdi, nije bilo:

"Na moje dodatno pitanje postoji li službeni dokument koji to potvrđuje, rekao je da ne postoji, već da je to čuo u gradskoj upravi."

"Gradonačelnik iznosi rekla-kazala informacije"

Barbir optužuje Šutu da u javnost iznosi neprovjerene informacije, bez ikakvih dokaza.

"Gradonačelnik Splita tako iznosi u javnost rekla-kazala informacije bez ijednog dokaza. Takvo ponašanje nije samo neodgovorno, nego i dovodi građane u zabludu te blati bivšu upravu kako bi prikrio vlastitu nesposobnost rješavanja problema", poručuje.

Smatra da je odgovornost gradonačelnika da upravlja projektima u interesu građana, umjesto da traži krivce u prethodnoj administraciji.

Garaža u Papandopulovoj, ističe Barbir, od iznimne je važnosti za stanovnike Trstenika zbog kroničnog nedostatka parkirnih mjesta.

"Garaža u Papandopulovoj ulici donosi novih 300 parkirnih mjesta koja građani Trstenika s nestrpljenjem očekuju, jer su izuzetno nužna za svakodnevno funkcioniranje ovog dijela grada", kaže.

Prema njegovim riječima, upravo bi rješavanje ovakvih komunalnih problema trebalo biti prioritet gradske uprave.

"Gradonačelnik bi trebao rješavati potrebe građana i preuzeti odgovornost, a ne tražiti izlike za vlastitu nesposobnost", poručuje Barbir.

"Garaža ne smije postati simbol političkog prepucavanja"

Na kraju, Barbir upozorava da se projekt garaže ne smije pretvoriti u još jedan primjer političkih sukoba na štetu građana.

"Građani Trstenika zaslužuju da se garaža u Papandopulovoj završi, a ne da postane još jedan simbol političkog prepucavanja", zaključuje nezavisni vijećnik s liste Centra.