Barbir kaže da su radovi na garaži u Papandopulovoj ulici vidno usporeni. Šuta: "Nema novca, radovi su usporeni zbog bivše vlasti"

Nezavisni vijećnik s liste Centra, Damir Barbir na sjednici 7. Gradskog vijeća upozorio je da su radovi na garaži u Papandopulovoj ulici vidno usporeni te zatražio objašnjenje i jamstvo da će projekt biti dovršen u predviđenom roku. Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Odgovore ste već dobili kad sam vas podsjetio na sastanku u kotaru Trstenik. Znate da je u bivšem mandatu, zbog projekta Žnjan, naloženo usporavanje radova na garaži. Činjenica je da je tvrtka koja ih izvodi trenutačno usporila dinamiku, a ja nemam mehanizme da to ubrzam. Cilj mi je da se projekt realizira, a upravo ste potvrdili sve što govorim. Nisu osigurana financijska sredstva, odnosno izvor financiranja, jer ta sredstva jednostavno ne postoje. Nemam mogućnost narediti izvođaču Lavčeviću da ubrza radove, budući da se sredstva isplaćuju nenamjenski", kazao je Šuta te poručio Barbiru da se po tom pitanju obrati Marijani Puljak.

Dodao je kako se nada da će se problem financiranja riješiti do iduće sjednice Gradskog vijeća, nakon čega će i dinamika izvođenja radova biti jasnija.

Barbir je potom zatražio da mu gradonačelnik dostavi akt kojim je naređeno usporavanje radova te mu poručio da je, nakon pet mjeseci na vlasti, vrijeme da se problem riješi.

"Nije bilo službene odluke, već naputka da se radovi uspore. Informaciju sam dobio iz gradske uprave. To je bilo dok ste vi bili šesnaesta ruka Ivici Puljku. Ne znam jeste li tada nešto prigovarali, ali čini mi se da niste", uzvratio mu je Šuta.

Dodao je da sredstva za izgradnju garaže još uvijek nisu osigurana, ali da se na tome intenzivno radi te da očekuje kako će se taj problem naći na dnevnom redu iduće sjednice Gradskog vijeća. "Nadam se da ćete tada takvu odluku i podržati", poručio je Šuta.