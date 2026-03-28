Barbir odgovorio Škoriću: "Jeste li za sve žrtve ili samo deklarativno?"

Nezavisni gradski vijećnik u Splitu Damir Barbir, s liste Centra, reagirao je na današnji istup Petra Škorića, bivšeg predsjednika splitskog HDZ-a i člana Komisije za imena ulica i trgova te za spomenike u Gradu Splitu. U svojoj poruci Barbir propituje dosljednost Škorićeva stava o pijetetu prema žrtvama te predlaže preimenovanje "Prilaza žrtvama komunizma" u "Prilaz žrtvama svih totalitarnih režima".

Barbir: "Ako nema selektivnosti, onda to treba pokazati i u praksi"

Barbir u svojoj reakciji polazi od Škorićeve ranije istaknute teze da svaka žrtva zaslužuje punu istinu, pijetet i dostojanstvo, bez podjela i selektivnosti. Upravo zato, smatra, takav stav treba potvrditi konkretnim potezima, a ne ostati samo na razini izjava. Kako navodi, u duhu zajedništva i zatvaranja ideoloških prijepora spreman je prihvatiti logiku i princip na koje se Škorić poziva. No, ističe da onda i odluke u javnom prostoru moraju biti dosljedne takvim načelima.

Barbir podsjeća da u Splitu već postoji Prilaz žrtvama komunizma, ali smatra da bi, ako se doista zagovara pijetet prema svim žrtvama totalitarnih režima, bez izdvajanja i selektivnosti, prirodno rješenje bilo proširiti i promijeniti taj naziv u: Prilaz žrtvama svih totalitarnih režima. Prema njegovu stavu, takva bi odluka bila stvarni, a ne samo deklarativni izraz poštovanja prema svim žrtvama. Ujedno bi se, dodaje, izbjegla selektivnost koju i sam Škorić odbacuje, napravio konkretan korak prema zajedništvu bez novih podjela te zatvorio prostor za ideološke prijepore.

"Zajedništvo se ne gradi riječima"

Barbir poručuje kako bi upravo takvo rješenje bilo u skladu s tezom da treba tražiti rješenja koja ujedinjuju, a ne dijele. Ako su, kako navodi, svi protiv politizacije i za dostojanstvo svake žrtve, tada oko ovakvog prijedloga ne bi trebalo biti prijepora.

Na kraju je pozvao Škorića da jasno podrži prijedlog, u skladu s načelima koje je sam ranije iznio.

"Jer zajedništvo se ne gradi riječima, nego dosljednim odlukama", poručio je Barbir.