Barbir: "Država treba graditi zajedništvo, a ne produbljivati podjele"

Saborski zastupnik Damir Barbir (nezavisni s liste strane Centar) oglasio se porukom u kojoj poziva državnu vlast i javne institucije da u svojim odlukama daju prednost društvenoj koheziji, a ne potezima koji produbljuju podjele u društvu.

"Odgovornost državne vlasti i svih javnih institucija je graditi zajedništvo, a ne produbljivati podjele u društvu", poručio je Barbir u objavi.

"Takvi događaji ne doprinose koheziji, nego polarizaciji"

U svojoj objavi Barbir se osvrnuo na situacije u kojima se, kako navodi, podržavaju događaji povezani s izvođačima koji izazivaju snažne i suprotstavljene reakcije među građanima. Ne ulazeći u umjetnički sadržaj, naglašava da je važno uzeti u obzir širi društveni učinak.

"Ako postoji izvođač koji kod velikog dijela građana izaziva snažne i suprotstavljene emocije te objektivno dijeli javnost, tada, ne ulazeći u umjetnički ili glazbeni sadržaj kao i meritum samih pjesama, moramo biti svjesni da takvi događaji ne doprinose društvenoj koheziji, nego dodatnoj polarizaciji", naveo je.

Poziv na promociju vrijednosti koje povezuju

Barbir ističe da Hrvatska ima "mnoštvo domaćih glazbenika i lijepih pjesama" koje mogu povezivati ljude i stvarati pozitivniju atmosferu u društvu, a upravo bi takve sadržaje, smatra, institucije trebale podupirati.

"Upravo takve vrijednosti trebamo podržavati, osobito u vremenu kada su nam razumijevanje i dijalog potrebniji nego ikad", poručio je.

"Hrvatskoj treba više onoga što nas spaja"

Zaključno upozorava da političke odluke koje idu u smjeru podrške događajima koji razdvajaju građane, prema njegovu stavu, nisu dobre za društvo u cjelini.

"Zato smatram da političke odluke koje idu u smjeru podupiranja događaja koji razdvajaju građane nisu dobre za društvo u cjelini. Hrvatskoj treba više onoga što nas spaja, a manje onoga što nas dijeli", zaključio je Barbir.