Banožić je prijavljen za izazivanje nesreće iz nehaja

Policija je u nedjelju objavila da će kazneno prijaviti bivšeg ministra Marija Banožića za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Policija je, kako su objavili, utvrdila da je Banožić kršenjem prometnih propisa izazvao nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake.

"Prvi stavak se odnosi na počinjenje prometne nesreće, stavak je nehaj i stavak je šest, da je prouzročio smrtni slučaj, odnosno da je došlo do smrti", rekao rekao je glasnogovornik Dragoslav Živković. Ukoliko ŽDO prihvati ovakvu kaznenu prijavu i ukoliko ona u tom obliku rezultira optužnicom, bivšem ministru obrane prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

"Očevidom prometne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrđeno je kako je 44-godišnji vozač (državni dužnosnik) osobnog vozila vinkovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju pretjecanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog vozila u prednji dio kombi vozila (teretno vozilo) pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak.

Uslijed zadobivenih ozljeda 40-godišnji vozač je preminuo na mjestu događaja, dok su 44-godišnjeg vozača djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima te potom u Klinički bolnički centar Osijek na daljnje liječenje.

Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, nad tijelom preminulog vozača obavit će se obdukcija u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru. Od 44-godišnjeg vozača su izuzeti nesporni uzorci krvi i urina radi analize.

Zbog sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću, protiv 44-godišnjeg vozača će Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru biti podnesena kaznena prijava za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu", objavila je policija.

Kakvu kaznu može dobiti Banožić?

Prema Kaznenom zakonu, sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzroči smrt jedne ili više osoba kaznit će se kaznom zatvora od tri do 15 godina. U slučaju da se radi o nehaju, kazna je od jedne do osam godina.

Odvjetnici i prometni vještak s kojima je Index pričao kažu da se vjerojatno radi o nehaju.

"Ne znam puno činjenica, ali iz onoga što sam pročitao, a to je da vjerojatno Banožić nije imao alkohola u krvi, rekao bih da se radi o nehaju. U pravilu, smatra se da je nehaj namjera. Primjerice, kada se sjedne pijan za volan i pristane se na sve posljedice koje mogu iz toga nastati. Mislim da se radi o nehaju i u skladu s tim će se vjerojatno postaviti kazneni predmet", rekao je odvjetnik Anto Nobilo.

"Kako će to Državno odvjetništvo okvalificirati, ovisit će o toksikološkom nalazu. Ovdje se svakako radi o nehaju", komentirao je odvjetnik Branko Šerić.

"Neobična je današnja reakcija policije"

Sudski vještak za promet Goran Husinec isto kaže da se radilo o nehaju. "On to sigurno nije namjerno napravio. Nesporno je da je to nehaj, ali su sada u pitanju i druge okolnosti. Na sudu će se najviše biti borbe oko toga je li Banožić krenuo pretjecati kada nije bilo magle pa je uletio u oblak magle iz kojeg je izašao kombi ili je on bahato cijelo vrijeme pretjecao kroz maglu. Zato će biti presudno meteorološko vještačenje koje će utvrditi kakvo je bilo stanje vidljivosti u trenutku početka pretjecanja kamiona", rekao je za Index Husinec.

"Imamo situaciju koja će odraditi vrlo jasno i činjenični opis djela, i zakonski opis djela, prvenstveno s obzirom na oblik i stupanj krivnje, o čemu onda ovisi i zakonska oznaka kaznenog djela za kojeg ovisi kakva će biti kazna - od 3 do 5 godina zatvora ili će biti od jedne do 8", rekao je odvjetnik Veljko Miljević za RTL.

Kaže da mu je neobična današnja reakcija policije. "Strašno brzo iza nesreće se dalo službeno priopćenje u kojem stoji da će kaznena prijava biti podnijeta ili da ju upravo podnose. To je kuriozitet, to je neuobičajeno", rekao je.

Liječnik: Banožić se i dalje ne sjeća nesreće

Ravnateljstvo KBC-a Osijek izvijestilo je danas da je zdravstveno stanje Banožića stabilno i da je još uvijek izvan neposredne životne opasnosti. Zamjenik ravnatelja KBC-a Krunoslav Šego izjavio je novinarima da se Banožić ne sjeća prometne nesreće.

"Novi nalazi od jutros ne pokazuju nikakvu značajnu progresiju ozljeda. I dalje se ne sjeća što se dogodilo te i dalje nije pri punoj svijesti. S njim se može komunicirati, ali ta svijest nije puna svijest", kazao je Šego.

"Ne vjerujem da policija u ovom stanju od njega može dobiti neke relevantne informacije", ustvrdio je Šego na upit novinara može li Banožić u ovakvom stanju biti ispitan. Kaže i da očekuje da će ovakvo stanje potrajati još najmanje nekoliko dana.