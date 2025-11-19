Banovina dala suglasnost za nova zapošljavanja. Evo gdje

Grad Split izdao je prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Grigor Vitez za zasnivanje radnog odnosa na ukupno četiri radna mjesta, stoji u zaključku koji je 13. studenoga 2025. potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta.

Suglasnost je dana za zapošljavanje jednog odgojitelja/ice te tri spremača/ice, svi na neodređeno vrijeme i uz puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Odluka je donesena temeljem Statuta Grada Splita i važećeg Zaključka o zabrani zasnivanja radnih odnosa, koji predviđa da se za svako novo zapošljavanje u gradskim ustanovama mora pribaviti prethodno odobrenje grada.

Prema navedenom zaključku, DV Grigor Vitez dužan je nakon provedbe natječaja dostaviti pisano izvješće o realizaciji zapošljavanja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Splita.