Banka upozorila: "Od sutra ovakvo plaćanje neće biti moguće"

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da od srijede, 12. studenoga, više neće moći koristiti postojeće Visa kartice.

Svim klijentima su na kućne adrese dostavljene nove Mastercard kartice, koje je potrebno aktivirati jer Visa kartice od srijede više neće biti aktivne.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu, izvijestili su.