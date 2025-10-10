Banka poslala važnu obavijest klijentima: Uskoro više neće biti moguće plaćati ovim karticama

Zagrebačka banka je svim svojim klijentima tijekom 2024. godine dostavila na adresu nove Mastercard kartice kao zamjenu za postojeće Visa kartice, u skladu s globalnim trendovima u bankarskom sektoru.

Iz banke su sada obavijestili korisnike da plaćanja Visa karticama Zagrebačke banke neće biti moguća od 15. listopada 2025., što se odnosi na sve klijente, bez obzira na vrstu računa.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu, piše Dnevnik.hr.