Balov (HDZ): "Imali ste četiri godine izraditi GUP, a niste". Skoko (Centar): "Vas ne zanima GUP, nego podjela plijena"

Vijećnik HDZ-a na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita ("6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska sjednica "Izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a") Jakša Balov rekao je da ne vidi svrhu sjednice, osim medijske promocije oporbe, te da ide u dobrom smjeru što se tiče izmjena GUP-a.

"Imali ste četiri godine izraditi GUP, a niste. I sada tražite u četiri mjeseca da gradonačelnik napravi što niste vi u cijelom mandatu", kazao je Balov.

Ne smatra dobrim zaključak Centra, na što mu je replicirala Marijana Puljak (Centar) tvrdnjom da je imao dovoljno vremena da ga pročita i 40 puta u četiri mjeseca i pošalje ga u proceduru.

Vijećnik Centra Igor Skoko je rekao da nisu oni srušili kvorum Opari (op.a. Andro Krustulović Opara, bivši gradonačelik Grada Splita), nego tadašnji i sadašnji koalicijski partner koji opet 'medijski ucjenjuje'.

"Vas ne zanima GUP i javni interes, nego podjela plijena", zaključio je Skoko.

Balov mu je uzvratio da sve što je rekao je patetika i da i vijećnici Centra znaju da Šuta ne pogoduje, pa da onda nema smisla da to govori.

U ime Možemo Marinko Biškić je podržao izmjene i pozivaju Šutinu administraciju da se što prije usvoje.