Bakica (85) ukrala novčanik muškarcu u Dalmaciji

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 85-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela krađe.
Sumnja se da je osumnjičena u petak, 19. prosinca, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, u ulici Ante Starčevića, iskoristila nepažnju oštećenog 48-godišnjaka te s prodajnog pulta za prodaju autobusnih karata otuđila novčanik u kojem se nalazio novac, bankovne kartice i osobni dokumenti.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.
