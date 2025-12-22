Bakica (85) ukrala novčanik muškarcu u Dalmaciji

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 85-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela krađe.

Sumnja se da je osumnjičena u petak, 19. prosinca, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, u ulici Ante Starčevića, iskoristila nepažnju oštećenog 48-godišnjaka te s prodajnog pulta za prodaju autobusnih karata otuđila novčanik u kojem se nalazio novac, bankovne kartice i osobni dokumenti.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.