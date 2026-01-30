Baka Slišković operiran u Mostaru

Blaž Slišković, legendarni nogometaš i trener, u četvrtak je podvrgnut operativnom zahvatu u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Sliškoviću su zbog problema s krvnim žilama liječnici mostarske bolnice još 2021. godine uspješno obavili endovaskularnu intervenciju, a i ovoga puta radilo se o istom zdravstvenom problemu, javlja Bljesak.info.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sve je dobro prošlo, sve je u redu, dobro se osjećam", kazao je Slišković kratko za navedeni medij.

Kao trener, Blaž Slišković je nakon angažmana u reprezentaciji Bosne i Hercegovine radio u Hajduku, Zrinjskom, reprezentaciji Albanije, Širokom Brijegu, Al-Ansaru, QD Jonoonu i Kitcheeju, dok je posljednji angažman imao na klupi Željezničara 2021. godine. S mostarskim Zrinjskim osvojio je dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine.