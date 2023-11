BAGEROM PROTIV NELEGALNOG BIZNISA Završena priča s iznajmljivanjem balotaškog terena i osnivanjem udruge na pomorskom dobru sportske Lučice u Spinutu

Jedriličarski klub Split, nositelj koncesije u spinutskoj Lučici, odlučio je završiti priču s dernečenjem zaposjednutog zoga za balote koji je tu izgrađen sredstvima kluba prije nešto manje od deset godina. S vremenom su ga najmanje koristili članovi, ljudi koji imaju na vezu brodove, a najviše dovitljivci koji su zbog povećanog interesa počeli naplaćivati najam terena. Održavali se turniri i vrtila lova, a da sve skupa nije imalo nikakve veze s JK Splitom.

Potjerali i upravu

Gradelovanje i alkohol do sitnih noćnih sati rezultirao je često nesportskim ponašanjem, kolektivnim pišanjem u more. Dolazile su organizirano ekipe iz okolnih gradova i općina, tenisači, HEP-ovci, hajdukovci, a plaćali su 50 kuna po terminu. Uzurpatori su se toliko osokolili da su svakog tko bi se približio zogu mrko gledali, a uspjeli su potjerati, kako se saznaje i člana uprave JK Split. Smetao je uhodanom biznisu. No, nije samo na tome stalo. Imali su namjeru i osnovati nekakvu balotašku udrugu na adresi Lučice, pomorskog dobra i tako imai bar neki papir, a s njim bi se sigurno jeftinije nabavljalo iće i piće što bi uvećalo profit pojedinaca.

"A čujte, nije lipo vidit da se svako malo naredaju uz obalu i pišaju u more. Sve to skupa nije davalo lipu sliku, Srićom se nisu mogli dobacit do brodova", govori nam jedan od članova JK Split koji na vezu ima svoj brod.

U svakom slučaju, bager je u ranim jutranjim satima završio s balotaško ugostiteljskim ambicijama. A navedeni prostor, kako se saznaje od Uprave, iskoristit će se za dječje aktivnosti, članova kluba na koje su posebno ponosni.

Street workout umjesto balota

O svemu se oglasila i Uprava Jedriličarskog kluba Split.

"Jedriličarski klub Split je osnovan 1950. godine i trenutno broji oko 800 članova. Posebno smo ponosni činjenicom da smo ušli u povijest hrvatskog sporta kada je naš član Mladen Makjanić osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu klase Laser Standard 1991. godine, što je bila prva medalja osvojena za Hrvatsku.

Natjecatelji iz našeg kluba su nastupili na dvije Olimpijade, a nadamo se istom ostvarenju i sljedeće godine u Parizu. Ove sezone smo ostvarili zapažene rezultate u svim klasama u kojima se natječemo te smo u klasi Optimist od ukupno 12 djece, koliko ih ima u reprezentaciji, imali čak njih četvero, što niti jedan drugi klub nije imao. Imamo državne prvake u više klasa te doprvake i trećeplasirane. Trenutačno u sustavu vrhunskog sporta (razvojne i olimpijske klase) sudjeluje oko 45 naših članova što je za jedriličarski sport izniman broj.

Sve navedeno potvrđuje našu posvećenost sportu i želju za ostvarenjem vrhunskog rezultata i to je smjer u kojem nastojimo ići. Sama Lučica se od svoje izgradnje, koja je započela 1953. godine, nalazi na području Luke posebne namjene kao sportska lučica Split.

U sklopu iste se nalazilo i balotaško igralište koje je u cijelosti financirao klub. Godinama su se naši članovi tu sastajali, igrali balote i družili se adekvatno prilikama. Tijekom pandemije Corona virusa navedena druženja se smanjuju, dolazi do 'smjene generacija' i dogodilo se da je sve manje naših članova koji su aktivni oko balotaškog igrališta.

Obzirom na sve prije navedeno, a sve vezano uz Ugovor o koncesiji i Plan korištenja pomorskog dobra krenuli smo sa prenamjenom prostora u rekreacijsku zonu za mlade sportaše. Planira se prostor prilagoditi vježbanju na otvorenom (postaviti će se sustav za vježbanje na otvorenom - street workout) koji će biti osnova za zagrijavanje tijekom regata za gostujuće i domaće sportaše, za vježbanje na otvorenom tijekom cijele godine kada uvjeti to omogućavaju, ali i za rekreativno treniranje svih ostalih članova našeg kluba. To je jedan od preduvjeta naših planova kako postati certificirani međunarodni jedriličarski centar od krovne organizacije World Sailing (najbliži se nalazi u Barceloni)", službeni je odgovor na novinarske upite s "balotaškom situacijom" iz JK Split.