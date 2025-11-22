"Back to the King": Glazbeni hommage Elvisu u Splitu

Koncert "Back to the King" u izvedbi Saše Jakelića i Orkestra Hrvatske ratne mornarice donosi poseban glazbeni hommage povodom 90. rođendana Elvisa Presleya. Program je osmišljen kao presjek Presleyjeva stvaralaštva, a publika će imati priliku čuti njegove najpoznatije pjesme u aranžmanima koji spajaju prepoznatljivu energiju originala sa zvučnom raskoši puhačkog orkestra.

U okviru koncerta Orkestar Hrvatske ratne mornarice i Saša Jakelić izvode pjesme koje obuhvaćaju širok raspon Elvisove karijere – od ranog rockabillyja i filmskih hitova do emotivnih balada iz kasnijih godina. Takav izbor materijala omogućuje cjelovit uvid u razvoj glazbenog izraza jedne od najvažnijih figura svjetske popularne glazbe.

Saša Jakelić, koji je uz Elvisovu glazbu odrastao, svoj je glazbeni put gradio na spoju tradicije i modernog izričaja. Njegova dugogodišnja suradnja s Orkestrom HRM-a te dirigentom Tonćem Ćićerićem pridonosi interpretativnoj koherentnosti programa. Upravo ta povezanost izvođača i ansambla daje koncertu dodatnu umjetničku čvrstoću i prepoznatljiv identitet.

Orkestar Hrvatske ratne mornarice, pod ravnanjem dirigenta Tonća Ćićerića, u ovom se projektu potvrđuje kao jedan od najistaknutijih hrvatskih puhačkih sastava. Ansambl se i ovdje ističe sposobnošću da tradicionalni zvuk uspješno širi prema stilovima popularne glazbe, pritom zadržavajući visoku razinu umjetničkog standarda.

"Back to the King" tako donosi večer u kojoj se susreću američka popularna tradicija i orkestralna virtuoznost. Kroz izvedbenu energiju i vješto oblikovane aranžmane, koncert podsjeća na značaj Elvisova opusa te pokazuje zbog čega Elvis Presley i dalje ostaje nezaobilazna figura svjetske glazbene baštine.