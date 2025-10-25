Bacate plaćene račune? Evo koliko ih dugo morate čuvati

Suočeni s mjesečnim računima za režije, izvješćima o stanju kredita, potvrdama o plaćanju i policama osiguranja, lako je osjetiti se preplavljenim hrpom papira. Pitanja se sama nameću: gdje sve to čuvati, koliko dugo i treba li u potpunosti prijeći na digitalno? Iako prelazak na elektroničke račune i internetsko bankarstvo može uštedjeti vrijeme i novac, s obzirom na to da neke banke naplaćuju ispis papirnatih izvadaka i po nekoliko eura mjesečno, potpuno odbacivanje papirnatih dokaza nije uvijek najmudrija odluka. Odluka između digitalnog i papirnatog arhiva na kraju ovisi o osobnim preferencijama, no ključno je imati uspostavljen sustav koji vam omogućuje brz pronalazak važnih dokumenata. Bez obzira na format, svrha je ista: imati neoboriv dokaz u slučaju spora.

Glavni razlog za čuvanje plaćenih računa jest mogućnost dokazivanja uplate. Nerijetko se događa da građani prime opomenu za račun koji su odavno platili ili da im pružatelj usluge zaprijeti obustavom isporuke iako su svoje obveze uredno ispunili. Bez potvrde o uplati, bilo da se radi o odresku uplatnice ili digitalnom bankovnom izvatku, teško je dokazati da je dug podmiren. S druge strane, jednako je važno i sigurno zbrinjavanje dokumenata koji vam više ne trebaju. Bacanje računa u smeće može biti rizično jer sadrže osobne podatke koji su, prema riječima stručnjaka za sigurnost, pravi "rudnik zlata" za kradljivce identiteta. Stoga je sva financijska dokumentacija koju odlučite baciti, a sadrži osjetljive podatke, preporučljivo uništiti u sjeckalici za papir, piše Večernji list.

U Hrvatskoj je preporučeno vrijeme čuvanja računa izravno povezano s rokovima zastare, koji se razlikuju ovisno o vrsti potraživanja. Opće je pravilo da račune za mjesečne režije, poput onih za struju, vodu, plin, grijanje, odvoz otpada, telefon, internet i HRT pristojbu, treba čuvati najmanje godinu dana od datuma dospijeća, jer tada nastupa zastara. Za obveze poput komunalne naknade, pričuve ili dopunskog zdravstvenog osiguranja, rok zastare je tri godine, pa je dokaze o uplati potrebno čuvati toliko dugo. Kazne za prometne prekršaje, uključujući i parking, zastarijevaju nakon pet godina, dok porezne obveze zastarijevaju nakon šest godina. Najduži rok, čak deset godina, odnosi se na potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili javnobilježničkim aktom, zbog čega mnogi financijski savjetnici preporučuju čuvanje svih važnijih dokaza o plaćanju i do deset godina.

Važno je napomenuti da se sudovi i druga tijela ne pozivaju na zastaru po službenoj dužnosti. To znači da ako primite opomenu ili rješenje o ovrsi za dug koji je u zastari, morate se sami pismeno pozvati na nju. Ako to propustite učiniti i platite zastarjeli dug, smatrat će se da ste dobrovoljno ispunili svoju obvezu i nećete imati pravo na povrat uplaćenog iznosa. Upravo zato je sustavno arhiviranje plaćenih računa vaša najbolja linija obrane od potencijalnih financijskih problema i dugotrajnih sudskih sporova.

Osim režijskih računa, postoji niz drugih dokumenata koje je pametno sačuvati. Porezne prijave i svu popratnu dokumentaciju, poput JOPPD obrazaca i potvrda o isplaćenim kamatama ili prihodima, preporučuje se čuvati najmanje šest godina. Platne liste čuvajte barem godinu dana, odnosno dok ne usporedite podatke s godišnjim obračunom plaće. Godišnje izvještaje mirovinskih i investicijskih fondova čuvajte trajno, barem kao sigurnosnu kopiju digitalnih podataka. Potvrdu da ste u potpunosti otplatili kredit, bilo da se radi o stambenom, automobilskom ili nekom drugom, čuvajte zauvijek. Taj dokument je konačni dokaz da je dug podmiren i štiti vas ako se dug godinama kasnije ponovno pojavi u sustavu.

Postoji kategorija dokumenata od neprocjenjive važnosti koje biste trebali čuvati trajno i na sigurnom mjestu, poput vatrootpornog sefa ili sefa u banci. U tu skupinu spadaju osobni i obiteljski dokumenti kao što su rodni listovi, vjenčani list, smrtovnice, sudske presude o razvodu, domovnica i putovnica. Također, ovdje pripadaju i svi dokumenti vezani uz imovinu, poput kupoprodajnih ugovora za nekretnine, vlasničkih listova i ugovora o darovanju. Pravni dokumenti kao što su oporuka, punomoći i ugovori o životnom osiguranju također se čuvaju trajno. Kako biste smanjili količinu papira, razmislite o digitalizaciji dokumenata skeniranjem i pohranom na sigurno mjesto, primjerice na vanjski tvrdi disk ili u oblak, uz redovitu izradu sigurnosnih kopija.