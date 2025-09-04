Baby boom u dalmatinskom gradu: Rekordan broj prvašića, među njima i mala Indijka

U posljednjih 25 godina u Biogradu nikad nije bilo toliko prijava za upis u 1. razred osnovne škole, kao ove godine. Dolaze im učenici sa svih strana svijeta - Nijemci, Hrvati povratnici ali i mala Indijka, kći indijskih radnika u Biogradu na Moru.

Mala Indijka Felicija uskoro kreće u prvi razred osnovne škole. Sada sa svojim roditeljima govori "maratski", jedan od više od dvadeset službenih jezika u Indiji. U školi će na pripremnu nastavu hrvatskoga. Dok ga ne svlada, neće je ocjenjivati. Sviđa joj se u Biogradu, osobito kupanje i ronjenje.

- Ja sam Felicija. Imam sedam godina. Vidjela sam toliko mnogo riba. Ronim i pokušavam ih zgrabiti rukom, ali one samo plivaju naokolo i bježe, ispričala je Felicija, prvašica iz Indije.

Njezini roditelji rade kao konobari u obližnjem turističkom naselju. A majka, inače učiteljica, već je podučava svim predmetima.

- Ona voli matematiku, engleski također, voli sve predmete. Dobra je u učenju jer svaki dan radim s njom kod kuće, kazala je Priti, majka prvašice iz Indije.

- Kad sam došao u Hrvatsku, brinuo sam se kako će sve ispasti. Kad sam vidio i upoznao ljude shvatio sam da je ovdje jednostavno prekrasno, osjećam se kao kod kuće, istaknuo je Floy, otac prvašice iz Indije.

Biograjcu Mati jedan od sinova također prvašić i raduje se što će biogradska škola imati "internacionalni štih." Sve je spremno za prvi dan nastave.

Lani su ovdje bila 74 učenika u prvom razredu, ove godine bit će ih 86, što je 15% više. Zadnjih godina broj đaka samo raste.

- Ne da samo ima djece naših povratnika iz Švicarske i Njemačke kojih isto imamo nekoliko obitelji, nego i ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta - iz Brazila, Indije i Australije, naglasio je Joško Brtan, ravnatelj OŠ "Biograd".

I iz male područne škole Raštani dobre vijesti. Čak je 13 prvašića u odnosu na prijašnja tri, četiri.