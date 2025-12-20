Azbest i fotelje u šumi: Divlja odlagališta guše Dalmaciju, ni kazne ih ne zaustavljaju

Šume u Zadru i okolici pune su divljih odlagališta glomaznog i građevinskog otpada. I koliko god mjerodavne službe kažnjavale počinitelje koje uspiju otkriti - neki se ne libe u prirodi ostaviti i kancerogeni azbestni otpad. Nažalost, nije to problem samo Zadra, nego i cijele Hrvatske.

Gdje li samo ovaj Zadranin namjerava isprazniti svoju prikolicu?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Na reciklažno vozim, u Diklo, kazao je Mario Milin.

Međutim, nisu svi poput Marija. Samo pedesetak metara od reciklažnog dvorišta odbačeni namještaj, piše HRT.

Ovo vam je top, kad dođete u prirodu i onda fino nađete fotelju pa se malo odmorite, kazala je nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću Zadra Drita Dunatov.

No gradska vijećnica nije se umorila od borbe protiv uništavanja prirode.

- Kad sam zamijetila jedno vozilo sa smećem iza u prikolici, pošla sam za njim. Okrenuo se i vratio na reciklažno, bilo ga je strah istovariti jer nije znao o kome se radi, ističe Dunatov.

U planu izgradnja komunalnog i građevinskog reciklažnog dvorišta

Komunalni redari obilaze divlja odlagališta, posebno kad dobiju dojavu o opasnom otpadu.

- Obišli su, vidjeli su da ima ilegalnog otpada, na nekim mjestima i kancerogenog. Pokrenuli smo postupak uklanjanja prvo tog opasnog otpada, istaknuo je gradski pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.

Neodgovorni građani riskiraju paprene kazne, iako imaju gdje besplatno odlagati.

- Grad Zadar ima dva reciklažna dvorišta, u planu je da se napravi i treći. Također, u planu je da se napravi i posebno građevinsko reciklažno dvorište, napominje direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.

Postupcima svojih sugrađana ogorčeni su i Zadrani.

- Ja bih u zatvor s njima. Kazniti ih i to skupo kazniti, pa neće više bacati, samo su neki od komentara građana.

Gradonačelnik najavljuje postavljanje novih kamera, a na suradnju poziva i Zadrane, piše HRT.

- Za sada moramo prijavljivati, nalaziti počinitelje i sankcionirati ih. To je jedini način kako da idemo dalje i to rješavamo, poručuje gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

Dosad su se kao dobro rješenje pokazale rampe i kanali u park-šumi Musapstan. Čini se da to nije dovoljno, kao ni kazne koje za građane sada iznose 1.320 eura.