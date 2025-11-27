Avion dva sata kružio iznad aerodroma: Pilot je izveo najmanje sedamnaest kružnih manevara prije nego što je donio odluku da odustane od slijetanja

Let W6 4752 kompanije Wizz Air, koji je u utorak poslijepodne poletio iz Venecije prema Skoplju, završio je u Prištini nakon što pilot, unatoč brojnim pokušajima, nije uspio sigurno sletjeti na aerodrom u Skoplju.

Dok se službeno navodi da su loši vremenski uvjeti bili razlog preusmjeravanja, ostaje misteriozan detalj – drugi zrakoplovi u tom su razdoblju normalno slijetali uz "maksimalnu" vidljivost.

Airbus A321neo poletio je s aerodroma Marco Polo u 14:33, a iznad Skoplja se nalazio oko 15:41. U sljedeća gotovo dva sata zrakoplov je kružio iznad aerodroma pokušavajući izvesti siguran prilaz pisti.

Prema podacima stranice FlightAware, pilot je izveo najmanje sedamnaest kružnih manevara prije nego što je donio odluku da odustane od slijetanja.

U 17:33 let se okrenuo prema sjeveru i preusmjeren je na aerodrom u Prištini, gdje je sigurno sletio.

Wizz Air je za talijanski Corriere Della Sera potvrdio da je riječ o odluci pilota zbog "nepovoljnih vremenskih uvjeta iznad Skoplja", piše Dnevnik.hr.

Međutim, ostaje otvoreno pitanje — zašto su u istom razdoblju drugi zrakoplovi mogli bez problema sletjeti i poletjeti sa aerodroma?

Za sada se javnost oslanja isključivo na službeno priopćenje aviokompanije:

"Wizz Air potvrđuje da je let W64752 iz Venecije za Skoplje 25. studenoga preusmjeren prema Prištini zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u Skoplju. Svi putnici bit će autobusima prevezeni do Skoplja. Sigurnost putnika, posade i zrakoplova naš je apsolutni prioritet", naveli su iz kompanije uz zahvalnost putnicima na razumijevanju.

Prema FlightAwareu, zrakoplov je iz Prištine ponovno poletio u 19:05, a konačno je sletio na skopski aerodrom u 20:32.