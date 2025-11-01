Ava Karabatić otvara vlastitu online školu: "Znanje i strast prenosit ću s potpunom predanošću"

Poznata hrvatska javna osoba, Ava Karabatić, objavila je kako uskoro pokreće vlastitu online školu, kojom želi spojiti svoje iskustvo i ljubav prema obrazovanju.
"Oduvijek mi je bila želja otvoriti vlastitu školu, mjesto gdje se znanje, iskustvo i predanost prenose s istinskom strašću", poručila je Karabatić.
Dodala je kako su njezini uzori oduvijek bili profesori, a ne javne osobe iz svijeta zabave.
"Za mene nikada nisu uzori bili glumci ni pjevači, već moji profesori s fakulteta, koji su me inspirirali da učim, rastem i jednog dana i sama podučavam", istaknula je.
Ava Karabatić nudi instrukcije iz jezika, matematike i kemije – uz poseban pedagoški pristup
"Započela sam proces otvaranja škole"
Karabatić je otkrila da je proces pokretanja Online Škole Ava Karabatić već u tijeku. "S obzirom na veliki broj upita koje svakodnevno primam za instrukcije, s ponosom mogu najaviti da sam započela proces otvaranja online Škole Ava Karabatić", kazala je.
Trenutno, kako navodi, traje "sređivanje dokumentacije i svih službenih koraka potrebnih za pokretanje škole".
"Čim sve bude finalizirano – objavit ću raspored sati i detaljne informacije", dodala je.
Prema planu, nastava će se u potpunosti odvijati online, a zbog velikog interesa polaznici će biti podijeljeni u razrede.
"Pristup edukacijama bit će moguć putem web stranice škole, uz simboličnu uplatu", objašnjava Karabatić.
Minimalni broj sati po polazniku iznosi osam, a cijena jednog sata je 50 eura.
"Sve će biti transparentno i stručno"
Ava je naglasila da će cijeli projekt biti profesionalno organiziran i u skladu s propisima.
"Sve će biti u potpunosti transparentno, stručno i u skladu sa zakonskom regulativom", istaknula je.
Zaključila je porukom optimizma i zahvalnosti: "Veselim se ovoj novoj etapi i suradnji sa svima vama koji ste prepoznali vrijednost u znanju i osobnom razvoju."
