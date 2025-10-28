Ava Karabatić nudi instrukcije iz jezika, matematike i kemije – uz poseban pedagoški pristup

U javnosti poznata po svestranoj karijeri, Ava Karabatić sada nudi individualne instrukcije (1-na-1 nastavu) iz više predmeta – uključujući latinski, talijanski, engleski i ruski jezik, kao i matematiku, kemiju, povijest te hrvatski jezik. Nastava se održava uživo u Zagrebu, Beogradu i Splitu, ili online putem WhatsAppa i Teamsa, a satnica iznosi 50 eura.

"Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata", poručuje Ava u svojoj objavi.

Osim podučavanja, Karabatić ističe i psihološki aspekt rada s polaznicima. U ponudi je pomoć pri odvikavanju od alkohola te pedagoški pristup temeljen na vlastitom iskustvu i terapijskom radu