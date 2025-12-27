Close Menu

Ava Karabatić demantirala glasine: "Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi"

Pogledajte VIDEO

Ava Karabatić nedavno je javnost upoznala sa svojim dečkom. Njegovo ime je Lazar-Ivana, a nakon što je počela objavljivati njihove fotografije sa različitih destinacija, počela su nagađanja o tome - postoji li zaista Lazar-Ivan ili je AI generiran. 

Ava je danas odlučila stati na kraj nagađanjima te je objavila video s dečkom. 

"Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezat", napisala je u opisu videa Ava. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2