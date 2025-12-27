Ava Karabatić demantirala glasine: "Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi"

Ava Karabatić nedavno je javnost upoznala sa svojim dečkom. Njegovo ime je Lazar-Ivana, a nakon što je počela objavljivati njihove fotografije sa različitih destinacija, počela su nagađanja o tome - postoji li zaista Lazar-Ivan ili je AI generiran.

Ava je danas odlučila stati na kraj nagađanjima te je objavila video s dečkom.

"Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezat", napisala je u opisu videa Ava.