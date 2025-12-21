Autori iz Metkovića i Imotskog stoje iza nove pjesme Marina Vrgoča: Hajduk njome pokreće kampanju "Budi čovik"

Nakon što je 13. prosinca predstavljao Hrvatsku na ovogodišnjem izboru za Dječju pjesmu Eurovizije, Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone The Voice Kidsa, predstavio je novu pjesmu „Dite tvoje“, koja je ujedno postala temelj nove društvene kampanje „Budi čovik“.

Autori pjesme su bračni par Domagoj Šiljeg iz Metkovića i Maja Ivkošić Šiljeg iz Imotskog, koji su je stvarali s idejom zajedništva, empatije i odgovornosti prema drugima. Vrlo brzo, poruka pjesme prerasla je okvire glazbenog projekta i razvila se u širu društvenu inicijativu, piše Metkovicnet.com.

– Pjesma i ideja pale su na plodno tlo. U ovom slučaju to su HNK Hajduk i Marino. Jedan sastanak, onaj s članicom Uprave Marinkom Akrap, bio je dovoljan da se iz stiha „Budi čovik i na drugog ruku ne diži“ izrodi snažna kampanja. Otvorenost i suradljivost pokazali su se ključnima, a tim Hajduka dao je svoj obol i u samim stihovima pjesme. Ovo je rezultat zajedničkog rada na koji možemo biti ponosni – istaknuli su Maja i Domagoj.

Kampanja „Budi čovik“ zajednički je projekt iza kojeg stoje HNK Hajduk, Universal Music Hrvatska i niz partnerskih organizacija. Njezina je poruka jasna – promicanje pripadnosti, međusobnog poštovanja i odgovornosti, vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju.

Središnja tema kampanje je borba protiv vršnjačkog nasilja, a glazba se koristi kao snažan alat za poticanje pozitivnih društvenih promjena. Produkciju pjesme potpisuje Hrvoje Domazet, uz koaranžera Antu Ivkošića, a samo snimanje za Marina je bilo posebno emotivno iskustvo.

– Dok sam pjevao ovu pjesmu, razmišljao sam o tome da budemo bolji jedni prema drugima i da nitko ne ostane sam ili tužan. Ponosan sam što pjevam pjesmu o Hajduku koja nosi lijepu poruku i što sam dio kampanje koja može pomoći djeci da se osjećaju sigurnije – rekao je Marino.

Suradnja Hajduka i Universala, u kojem Domagoj Šiljeg radi kao Artist & Repertoire manager, dodatno je osnažila poruku pjesme, pretvarajući je u platformu za dijalog, edukaciju i osvještavanje. Kampanja uključuje niz edukativnih i kreativnih aktivnosti usmjerenih na djecu, škole i širu zajednicu, uz podršku brojnih institucija i stručnih partnera, među kojima su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija te društva psihologa dalmatinskih županija.

Poseban naglasak stavljen je na kreativni natječaj za osnovne škole, otvoren 18. prosinca, dok je završetak prve faze kampanje planiran za 25. veljače 2026., na Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Toga će dana na Poljudu biti održana i svečana dodjela nagrada.

Pjesma „Dite tvoje“ tako nadilazi glazbeni okvir – postaje poziv na empatiju, odgovornost i hrabrost, ali i snažna poruka da svatko može biti dio pozitivne promjene, osobito kada je riječ o zaštiti i dobrobiti djece.