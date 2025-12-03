Automobil sletio u Cetinu? Omišani i prolaznici u čudu, evo što se događa

Danas i sutra na području Omiša snimaju se scene za novu televizijsku seriju, zbog čega je dio prometnica zatvoren za promet. Već od ranog jutra brojni prolaznici i vozači nailaze na barijere, kombije produkcije i snimateljsku opremu koja se proteže uz obalu Cetine.

Posebnu pozornost privukla je scena koju su mnogi zatekli – naizgled dramatična situacija koja ostavlja dojam da je automobil sletio u Cetinu. Iako se radi samo o dobro organiziranoj i vizualno uvjerljivoj produkciji, prizor je izazvao znatiželju i brojna pitanja među prolaznicima. Mnogi su se zaustavljali kako bi snimili fotografiju ili saznali što se točno događa.

Privremena regulacija prometa na lokaciji traje dva dana - tijekom srijede i četvrtka.

Tako je u srijedu, od 6 do 18 sati zatvorena omiška zaobilaznica, na dijelu državne ceste DC553, odnosno na mostu preko kanjona Cetine, dok će u četvrtak biti na snazi privremena regulacija prometa na ŽC6166. Cesta će se zatvarati u intervalima, svakih deset minuta.