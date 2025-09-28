Automobil izletio s nadvožnjaka i ostao „visjeti“ okomito – vozač prošao s lakšim ozljedama

Rano jutros, oko 5 sati, automobil je izletio s nadvožnjaka u Zagrebu i nakon silovitog udara ostao okomito naslonjen na njegovu konstrukciji. Prizor je to koji, prema riječima vatrogasaca, rijetko tko ima priliku vidjeti.

Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci koji su brzo stabilizirali vozilo i sigurno izvukli vozača iz kabine. Prema prvim informacijama, vozač je zadobio lakše ozljede te je predan timu hitne medicinske pomoći.

Zanimljiva okolnost je da su zagrebački vatrogasci samo nekoliko sati ranije sudjelovali u međunarodnoj vježbi spašavanja u prometnim nesrećama. Kako sami ističu, upravo ovakve obuke u stvarnim situacijama potvrđuju svoju vrijednost – jer ono što se nauči na treninzima, može doslovno spasiti život.