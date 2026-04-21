Autom udario dijete pa pobjegao. Policija ga i dalje traži

Dijete koje je guralo bicikl lakše je ozlijeđeno u ponedjeljak u Požegi nakon što je na njega na nogostupu naletjelo nepoznato vozilo, izvijestila je požeško-slavonska policija.

Prometna nesreća dogodila se 20. travnja oko 9:50 sati u Ulici sv. Josipa. Prema dosad dostupnim informacijama, vozač zasad nepoznatog vozila prešao je desnim kotačima na nogostup te je desnim bočnim ogledalom udario u lijevu ruku djeteta koje se ondje kretalo.

Nakon naleta, vozač je napustio mjesto događaja, ne ostavivši svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao.

Policija provodi istragu i intenzivno traga za počiniteljem.