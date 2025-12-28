Auto završio u moru

U Vodicama se u subotu, 27. prosinca, oko 13:50 sati dogodila neobična prometna nesreća u kojoj je automobil završio u moru. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no nastala je značajna materijalna šteta, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Nije osigurala vozilo

Do nesreće je došlo u ulici Obala Matice Hrvatske nakon što je 30-godišnja vozačica parkirala osobni automobil šibenskih registarskih oznaka i napustila ga. Kako navodi policija, nije poduzela sve mjere da spriječi samopokretanje vozila, zbog čega je automobil s blago nagnute betonske površine sam krenuo. Vozilo se otkotrljalo preko ceste, zadnjim dijelom upalo u more i pritom udarilo u pristupno postolje na provi broda u vlasništvu 50-godišnjaka.

U ovoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procijenjena je na oko 5.500 eura. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 30-godišnjoj vozačici je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.