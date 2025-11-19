Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina

Tisuće mladih Australaca na Instagramu, Facebooku i Threadsu primaju obavijesti da će njihovi računi uskoro biti deaktivirani. Tehnološki div Meta započeo je s provedbom novog, strogog australskog zakona koji zabranjuje korištenje društvenih mreža osobama mlađima od 16 godina.

Od četvrtka, korisnici za koje Meta procijeni da su u dobnoj skupini od 13 do 15 godina dobivaju obavijesti putem aplikacija, e-maila i SMS poruka. U njima stoji da će im pristup računima biti onemogućen najkasnije do 10. prosinca, kada zakon službeno stupa na snagu, piše 24 sata.

'Neka djeca budu djeca'

Australska vlada, predvođena premijerom Anthonyjem Albaneseom, predstavila je ovaj zakon kao "vodeći u svijetu", s ciljem da se "djeci dopusti da budu djeca". Glavna svrha zakona, službeno nazvanog Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, jest zaštita mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih. Povjerenica za e-sigurnost, Julie Inman Grant, izjavila je da je cilj zaštititi tinejdžere "od pritisaka i rizika kojima mogu biti izloženi dok su prijavljeni na društvene mreže", uključujući internetsko zlostavljanje, štetan sadržaj i kontakt s online predatorima.

Zabrana se ne odnosi samo na Metine platforme. Njome su obuhvaćeni i TikTok, X (bivši Twitter), YouTube, Snapchat, Reddit i Kick. Tvrtke koje ne poduzmu "razumne korake" kako bi spriječile maloljetnike u korištenju svojih platformi suočavaju se s drakonskim kaznama koje mogu doseći i do 49,5 milijuna australskih dolara (približno 30 milijuna eura). Odgovornost za provedbu u potpunosti je na platformama, a ne na mladima ili njihovim roditeljima.

Kako će Meta provesti gašenje?

Meta je prva velika tehnološka tvrtka koja je detaljno objavila svoj plan usklađivanja sa zakonom. Proces će se odvijati u nekoliko faza. Korisnici dobivaju 14 dana unaprijed obavijest o gašenju računa. Od 4. prosinca, osobe mlađe od 16 godina neće moći kreirati nove račune. Pristup postojećim računima postupno će se ukidati do 10. prosinca.

Važno je napomenuti da se računi neće trajno brisati, već će biti "zamrznuti".

- Kada napunite 16 godina i ponovno budete mogli pristupiti našim aplikacijama, sav vaš sadržaj bit će dostupan točno onako kako ste ga i ostavili - izjavila je Mia Garlick, regionalna direktorica za politiku u Meti. Tinejdžeri imaju mogućnost preuzeti i spremiti sve svoje objave, poruke i kratke videozapise (Reels) prije deaktivacije.

Zanimljivo je da je aplikacija Messenger izuzeta iz zabrane. Zbog toga je Meta morala razviti tehničko rješenje koje korisnicima omogućuje zadržavanje Messengera bez aktivnog Facebook računa.

Izazov provjere dobi i reakcije industrije

Najveći tehnički i etički izazov za Metu i druge platforme jest kako pouzdano utvrditi tko je mlađi od 16 godina. Poznato je da korisnici često lažu o svojoj dobi prilikom registracije. Meta je najavila da neće javno otkriti sve metode koje koristi za procjenu dobi kako ne bi olakšala zaobilaženje sustava.

Za korisnike koje sustav pogrešno označi kao mlađe od 16, postojat će mogućnost žalbe. Proces provjere uključivat će ili snimanje "video selfija" koji se koristi za procjenu dobi putem tehnologije prepoznavanja lica, ili slanje fotografije službenog dokumenta. Iako Meta tvrdi da je ovo pristup koji najmanje zadire u privatnost, kritičari upozoravaju na sigurnosne rizike prikupljanja takvih osjetljivih podataka.

Iako se Meta povinuje zakonu, tvrtka se ne slaže s pristupom. Smatraju da bi bolje rješenje bio sustav u kojem bi roditelji morali dati odobrenje za preuzimanje aplikacija putem trgovina kao što su App Store i Google Play. Antigone Davis, Metina globalna voditeljica sigurnosti, naglasila je: "Iako naporno radimo na uklanjanju svih korisnika za koje smatramo da su mlađi od 16 godina do 10. prosinca, usklađivanje sa zakonom bit će kontinuiran i višeslojan proces."

Druge tvrtke reagirale su različito. TikTok i Snapchat najavili su da će se uskladiti sa zakonom. S druge strane, YouTube tvrdi da ne bi trebao biti obuhvaćen zabranom, dok je X, u vlasništvu Elona Muska, izrazio protivljenje i još nije potvrdio hoće li poštovati zakon.

Australija ovim potezom otvara novo poglavlje u regulaciji digitalnog prostora. Oči svjetske javnosti, regulatora i tehnoloških kompanija uprte su u ishod ovog ambicioznog zakona, koji će nesumnjivo oblikovati buduće rasprave o sigurnosti djece na internetu, piše 24 sata.