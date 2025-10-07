Aureus Solis uvjeren je u konačno pozitivno mišljenje struke i nastavak projekta SE Gala-Obrovac Sinjski. Bulj tvrdi nešto drugo...

Iako je treća sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva na kojoj se raspravljalo o prihvaćanju prijedloga pozitivnog mišljenja o studiji utjecaja na okoliš SE Gala-Obrovac Sinjski završena bez jasnih zaključaka, Aureus Solis d.o.o. odlučan je nastaviti s provedbom projekta. Nakon većinski pozitivnog mišljenja prisutnih članova stručnog povjerenstva, stručne službe Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pregledat će izdvojena mišljenja i primjedbe te dati svoj sud sukladno pravilima struke.

Projekt sunčane elektrane Gala-Obrovac Sinjski najvažniji je projekt tvrtke Aureus Solis d.o.o. te se razvija gotovo osam godina. Radi se o jednom od najznačajnijih obnovljivih energetskih projekata u Hrvatskoj, čija će planirana godišnja proizvodnja električne energije iznositi oko 345.000 MWh, što odgovara godišnjim potrebama gotovo 100.000 kućanstava. Ukupna do sada evidentirana ulaganja u razvoj projekta iznose preko 6 milijuna eura, dok se, uz uključene sve dodatne troškove, ukupni razvojni trošak procjenjuje na približno 8 milijuna eura.

Projekt SE Gala-Obrovac Sinjski razvijan je sukladno Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030., te sukladno Direktivama i Uredbama EU o promicanju upotrebe obnovljivih izvora energije, a kojih je obveznik primjene i Republika Hrvatska. Projekt je usklađen s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije te Prostornim planom uređenja Grada Sinja. Tijekom posljednjih izmjena i dopuna prostornih planova nisu postojale primjedbe na iste te je prihvaćen prijedlog investitora za uvrštenje priključnog dalekovoda TS Obrovac Sinjski-TS Hidroelektrana Orlovac.

Tijekom razvoja projekta izrađena je opsežna dokumentacija, provedena su terenska istraživanja, održane su tri sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva te javni uvid i izlaganje. Studija utjecaja na okoliš i Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrađene su u skladu s važećim propisima i ocijenjene kao cjelovite i stručno utemeljene od strane samog povjerenstva. Također, ovlaštenik je uvažio sve primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš iznesene prilikom Javne rasprave putem Separata odgovora i korekcija same Studije te uvrštenjem dodatnih zaštitnih mjera, a sve je dostavljeno Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u skladu sa zakonskim procedurama. Unatoč svemu navedenome, prijedlog mišljenja stručnog povjerenstva nije usvojen zbog formalnog nedostatka većine svih imenovanih članova povjerenstva.

Valja napomenuti kako se investitor, u želji da sačuva floru i faunu lokacije zahvata, obvezao na niz pozitivnih mjera koje su više puta komunicirane prema zainteresiranoj javnosti. Opseg solarne elektrane smanjen je za 30 hektara kako bi se očuvale biljne vrste te u svrhu promicanja obnove degradiranih suhih mediteranskih pašnjaka sukladno programu Dinara back to LIFE udruge BIOM. Ograde oko solarne elektrane bit će uzdignute od tla u svrhu omogućavanja prolaza sitnoj divljači te će postojati neograđeni koridori kako bi sitna i krupna divljač, kao i lokalno stanovništvo moglo neometano prolaziti kroz prostor elektrane. Također, solarni paneli čistit će se samo metodom suhog čišćenja, travnjaci će se održavati isključivo mehaničkim putem (košnjom ili ispašom), a ispod svakog transformatora nalazit će se višestruko zaštićene vodonepropusne uljne kade s ugrađenim separatorima, sve kako bi se po najvišim stručnim standardima adekvatno zaštitilo vodocrpilište Kosinac, udaljeno 1,5 km. Investitor se također obvezao ograditi i zaštititi svaki speleološki objekt lociran na mjestu izgradnje projekta, kao i one koji se potencijalno još mogu naći na krškom terenu. Generalno, cijeli projekt izvodi se po izrazito visokim standardima, višim od onih koji se trenutačno očekuju od projekata obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj s propisane 124 zaštitne mjere, te na najbolji mogući način spaja brigu za okoliš, obnovljive izvore energije i neupitnu potrebu za energetskom samodostatnošću Hrvatske. Valja podsjetiti i kako su solarni paneli najsigurniji način proizvodnje električne energije, što potvrđuje i činjenica o sve većem korištenju istih na krovovima privatnih kuća, vrtića, škola, bolnica i ostalih institucija.

Realizacijom projekta SE Gala-Obrovac Sinjski ostvarit će se značajan prihod za Proračun Grada Sinja u iznosu od 16 milijuna eura, koji se mogu iskoristiti za projekte poboljšanja života građana poput obnove ceste u Obrovcu Sinjskom, renovacije vrtića i slično. Uz to, investitor planira dodatne donacije lokalnim sportskim klubovima, kulturnim manifestacijama na području Grada Sinja i drugim potporama usmjerenim prema lokalnoj zajednici, a osobito prema naseljima na čijem području se projekt razvija.

S obzirom na značaj projekta i činjenicu da je Aureus Solis d.o.o. kao investitor poduzeo sve potrebne administrativne predradnje u skladu sa zakonom propisanim obvezama, te se obvezao na niz mjera za zaštitu okoliša, iskreno vjerujemo kako se radi samo o privremenom zastoju u razvoju SE Gala-Obrovac Sinjski.

Podsjetimo, ranije smo objavili da je gradonačelnik Sinja Miro Bulj na društvenim mrežama objavio da Studija utjecaja na okoliš projekta sunčane elektrane Gala–Obrovac Sinski nije prihvaćena.

Uz poruku "Pobjeda", Bulj je naglasio kako je riječ o štetnom projektu te se zahvalio svima na podršci. Objavi je pridodao i fotografiju s Markom Cvrjlom ispred Ministarstva zaštite okoliša.