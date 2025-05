ATRAKCIJA U SPLITU U Dioklecijanovim podrumima održana revija. Snimili smo mnogo toga zanimljivog

U Splitu se održava 46. Praznik cvijeća, a sinoć su u Dioklecijanovim podrumima počele modne večeri splitskih obrtnika.

Tako je sinoć u 19 sati održana revija frizura gdje se predstavilo osam salona i Obrtnička škola Split. Predstavili su frizerski salon Ljiljana, frizerski salon Forketa, frizerski salona Ivana, frizerski salon Art of style, frizerski salon Glamur, frizerski salon Basium, frizerski studio Models i frizerski salon Tanja Style.

"Obrtnici su napravili reviju. Krenuli smo polako, nadamo se da ćemo u godinama koje su pred nama to dignuti na jedan nivo da to bude i posebna manifestacija. Ljudi su bili prezadovoljni. U početku je bilo nagovaranja tko će nastupati, ali probio se led i nadam se da će u godinama pred nama biti sve bolje i bolje", kazao nam je Vilim Bujević, predsjednik Udruženja obrtnika Split.

Program u Dioklecijanovim podrumima nastavlja se i večeras modnom revijom na kojoj će se predstaviti tri modna kreatora - Emtrien design, Tomislav Jerčić - obrt Toma te Marina design (Mama SČ), kao i Obrtnička škola Split, dok će vrhunac biti u petak u 19.30 sati kada će svoju modnu reviju, povodom 20. godišnjice rada, održati modni brend Arileo.

Iz Udruženja obrtnika Split pozivaju sve zainteresirane građane da posjete Sajam cvijeća, kao i večernje programe.

Radno vrijeme Dioklecijanovih podruma je od 9 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17, a ulaz se plaća sukladno cjeniku Muzeja grada Splita. Večernji programu su besplatni za sve zainteresirane, no vrata se zatvaraju kada kapacitet bude popunjen.

"Posjećenost sajma je inače jako dobra. Ima puno više posjećenosti nego prošle godine u ovo vrijeme. Splićani su izašli iz svojih dnevnih boravaka i spustili se do grada prije vremena, prije Uskrsa, prije svega, dali su obola ovim ljudima koji se muče da prežive", kazao nam je Bujević te se zahvalio partnerima - Parkovima i nasadima, tvrtki Žnjan d.o.o, područnoj obrtničkoj komori koja je suorganizator. Također se zahvalio i Turističkoj zajednici te Gradu Splitu koji je financijski pomogao događanje.