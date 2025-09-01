ATLETSKI VETERANI Sedam medalja Jurja Bilavera na Prvenstvu Balkana, Mariklud Šilić zlatna s hrvatskim rekordom

Na Prvenstvu Balkana za atletske veterane održanom u Varaždinu od 29. do 31. kolovoza atletičar AK Alojzije Stepinac iz Zadra, Juraj Bilaver ostvario je nevjerojatan uspjeh. U kategoriji M35 osvojio je čak sedam medalja i to tri zlatne, tri srebrne i jednu brončanu.

Zlatne medalje pripale su mu u troskoku, skoku u dalj i skoku u vis. Srebrna odličja osvojio je u utrci na 800 metara, štafeti 4x100 m mix te štafeti 4x 800-400-200-100 m, dok je broncu dodao u muškoj štafeti 4x100 m. Bio je nadomak još jednom odličju, u utrci na 400 metara zauzeo je četvrto mjesto.

Boje AK Alojzije Stepinac, grada Zadra i Hrvatske branila je i Mariklud Šilić koja je postala balkanska prvakinja u troskoku s rezultatom 9,80 m, što je ujedno novi hrvatski rekord u kategoriji Ž50. Nažalost, zbog ozljede tetive Šilić nije mogla nastupiti u skoku u dalj gdje je također bila favoritkinja za zlatnu medalju.

„Ponosni smo na uspjehe naših veterana. Ovo je prilika da pozovemo sve zainteresirane rekreativce i umirovljene sportaše da nam se pridruže na besplatnim treninzima u sklopu projekta Zadar u formi od ponedjeljka 1. rujna pa sve do 19. rujna na atletskom stadionu SC Višnjik. Tijekom trajanja projekta s početkom u 18 sati bit će organizirani besplatni treninzi za građane svih dobnih skupina, bez obzira na razinu tjelesne pripremljenosti ili sportsko iskustvo. Želja nam je potaknuti Zadrane na bavljenje sportom, a besplatno trenirati mogu nastaviti u našem klubu koji upravo upisuje nove članove. Prvo natjecanje koje ih očekuje je utrka Linijom obrane grada Zadra, koja se održava 4. listopada 2025. povodom Dana obrane grada Zadra“, naglasio Slobodan Miolović, glavni trener AK Alojzije Stepinac.