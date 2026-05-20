Arsenal je prvak. Pogledajte slavlje igrača

Arsenal je novi prvak Engleske. U susretu 37. kola Premier lige Manchester City je remizirao 1:1 na gostovanju kod Bournemoutha i tako ostao bez šanse za obranu naslova.

Momčad Pepa Guardiole uoči posljednjeg kola zaostaje četiri boda za Arsenalom, koji je tako nakon 22 godine ponovno osvojio Premier ligu.

Bournemouth je poveo golom Elija Juniora Kroupija, dok je Erling Haaland u petoj minuti sudačke nadoknade zabio za izjednačenje i kratku dramu u završnici, no Cityju ni bod nije bio dovoljan.

Nogometaši Arsenala zajedno su pratili utakmicu, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje. Društvenim mrežama ubrzo se proširio i video euforije novih prvaka Engleske.