Armor Cast koji spaja glumačku i gejmersku maštu mogao bi postati novi kazališni hit!

Četvero mladih glumaca (Laura Bošnjak, Jan Kovačić, Lara Nekić i Kristijan Petelin) odlučilo je kazališnu improvizaciju preseliti za stol – i pred kamere. U novom projektu Armor Cast spajaju svijet mašte, kockice i glumačko iskustvo kroz igru Dungeons & Dragons, popularni TTRPG fenomen koji posljednjih godina osvaja i Hrvatsku. Njihova prva kratka kampanja, koja izlazi 27. ožujka na Svjetski dan kazališta, vodi publiku u čarobnu verziju kazališta – svijet u kojem se iza kulisa, umjesto samo glumačke drame, kriju mitska bića i magija. Ono što Armor Cast čini posebnim jest činjenica da su svi članovi ekipe profesionalni glumci, pa se improvizacija, emocije i odnosi među likovima razvijaju intenzivno, često na granici suza i smijeha. Projekt su pokrenuli iz čiste ljubavi prema igri i želje da razbiju predrasude prema geek kulturi, ali i da publici približe jedan drugačiji oblik suvremenog storytellinga – onaj koji nastaje uživo, pred očima gledatelja.

Kako biste nekomu tko nikada nije čuo za Dungeons & Dragons objasnili o čemu se radi?

Laura: To je kombinacija društvene igre i impro teatra. Svijet i priču osmišlja Dungeon Master, skraćeno DM, a svako od igrača ima svog lika. Službeni naziv je Table Top Role – Play Game, skraćeno TTRPG. Mi smo kroz šalu došli do definicije da je D&D dramska s matematikom.

Kristijan: Voditelj igre smišlja svijet i priču kroz koju vodi ostale igrače. Iz tjedna u tjedan zajedno grade priču u tom svijetu kroz improvizaciju i nekoliko kocaka.

Jan: Najljepši opis DnD-a koji sam čuo je da se ljudi okupe kako bi svi zajedno tehnički sanjali isti san. To je improvizacijsko pričanje priča u kojem svaki igrač daje svoj doprinos kroz svog lika i baca kockicu koja odlučuje u čemu njegov lik je/nije uspio.

Lara: Dungeons & Dragons je teško objasniti u nekoliko rečenica - kada me netko pita što je D&D, razgovor se redovito pretvori u dvosatno objašnjavanje — i na kraju shvatim da je to ipak nešto što se lakše doživi nego objasni.

Igra je u zadnjih nekoliko godina rapidno dobila na popularnosti, što mislite zašto?

Laura: Ljudi koji ne igraju D&D čuli su za igru preko Netflixove serije „Stranger Things“ gdje je D&D session okidač za početak priče. Otprilike u isto vrijeme pojavila se danas najpoznatija grupa D&D steamera, Critical Role. Od tada je izašao i film „Honor Among Thieves“, igrica „Baldur's Gate 3“...

Kristijan: Općenito se fokus sve više okreće prema video igricama i kompleksnim društvenim igrama, pogotovo onima koje miću igrače iz stvarnosti koja ih okružuje.

Jan: Ljudi su od samih početaka čovječanstva uvijek voljeli slušati priče. I mislim da nam postaje jasno koliko je Dungeons and Dragons jako specifičan način za iskusiti priče, upravo zbog toga što je tako spontan i što se događa na licu mjesta, i da može i sam igrač imati utjecaja pomicati tu priču na način na koji želi. Zbog toga ta priča postaje jako osobna, nešto što nam nitko ne može oduzeti.

Lara: U svijetu preplavljenom informacijama, umjetnom inteligencijom i globalnom nestabilnošću, ljudi traže prostor mašte i smisla. D&D nudi bijeg u magičniji svijet, ali još važnije — nudi stvarni kontakt među ljudima. To je zajedništvo bez potrebe da izlažemo vlastiti identitet; govorimo kroz lik, a ipak smo prisutni.

Koliko je jak community unutar Hrvatske?

Jan: Donedavno sam živio u uvjerenju da u Hrvatskoj nema pretjerano puno ljudi koji uživaju u DnD-u. No, onda smo nas četvoro otišli na nekoliko DnD okupljanja u kafiću Cherry Tree koji se događa skoro svaki mjesec, a najviše sam se uvjerio na GeekConu koji se održao prije koji tjedan u Velikoj Gorici. Publike apsolutno ima, i grije mi srce što vidim da nas ima više nego što smo mogli zamisliti.

Lara: Community u Hrvatskoj pokazuje se snažnijim nego što smo očekivali. To je područje koje još uvijek istražujemo, ali iz dana u dan iznenađuje nas broj ljudi koji dijele jednaku strast prema Dungeons & Dragonsu. Upravo nas je ta energija i ohrabrila da ponudimo nešto novo na domaćoj sceni.

Laura: Za sada smo najviše surađivali s udrugom „Realms Long Forgotten“ i s „Cartom Magicom“. Ekipa iz „Realmsa“ svojim nas je entuzijazmom ohrabrila da se definitivno okušamo u ovakvom formatu stvaranja kreativnog sadržaja i na tome smo im beskrajno zahvalni.

Koliko dugo igrate zajedno? Kako ste se okupili kao ekipa?

Laura: Kiki i ja smo studirali zajedno na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a DnD igramo zajedno već pet godina. On me zapravo povukao u taj svijet, a kada nam se prethodna ekipa s raspala, sjetili smo se Jana i Lare i zvali ih da dođu igrati s nama. TTRPG igre su uistinu posebna aktivnost, imam osjećaj kao da sam sve te stvari iz naših priča stvarno proživjela s tim ljudima. Što ako je sve to bilo samo u našim glavama?

Jan: Lauru sam znao kao dragu curu s akademije koja mi je poslušala moje materijale za prijamni ispit. A Laru sam upoznao na istom tom prijamnom. I tek nekih 7 godina kasnije sam se s Laurom ponovno počeo družiti jer smo oboje plesali tango, a zbog nekog razloga, društvo koje pleše tango je puno strastvenih igrača DnD-a. I tokom tih druženja mi je Laura rekla kako traže još jednog igrača i nisam to mogao odbiti. Tu sam napokon upoznao Kristijana koji nam je naredne dvije godine vodio prekrasnu priču tijekom koje smo se zbližili.

Lara: Do okupljanja je došlo sasvim slučajno. Laura i Kristijan već su igrali zajedno, a Jan i ja tražili smo posvećenu ekipu, ja sam svoje prvo iskustvo igranja stekla upravo uz njih. Iako smo se svi poznavali kao kolege, tek smo kroz jedan usputni razgovor shvatili da imamo isti cilj — pronaći ozbiljnu grupu za igranje. Iz tog malog, slučajnog trenutka razvila se i počela naša priča.

Što je za vas najvažnije tijekom igre?

Kristijan: Želim da maksimalno uživamo u svakom sessionu i stvorimo što zanimljiviju priču.

Jan: U DnD-u netko uvijek mora biti tzv. Dungeon Master tj. DM koji vodi igrače kroz narativ. Meni, kao DM-u, izuzetno je bitno da igrači osjećaju kao da se priča stvara pred njihovim očima. Izgubim li to, izgubio sam čaroliju.

Lara: Suigra. Kreativnost je lakse pokrenuti kad stvaramo sami, ali tek u odnosu s drugima igra dobiva težinu. Suigra podrazumijeva odgovornost prema drugim igračima i njihovim likovima, a tada priča nastaje kao posljedica međusobnog slušanja, reakcija i uvažavanja.

Kako na igru utječe to što ste ekipa profesionalnih glumaca?

Kristijan: Mislim da nam to puno pomaže kada dode na red roleplay i improvizacija. Nije nas strah ili sram jer sve to radimo na svom poslu, jedina razlika je što sada sjedimo u stanu za stolom i bacamo kocke.

Jan: Upravo zato što se bavimo takvom vrstom igre cijeli svoj život, razgovori koji se događaju između likova tokom sessiona znaju biti jako kaotični i smiješno, no također i dramatične situacije bole jače... Ne jednom se dogodila situacija da netko od nas zaplače zbog nekog jako dirljivog trenutka koji bi dogodio tijekom igre.

Što vas je potaknulo da pokrenete Armor Cast? Kako ste se odlučili na taj korak?

Jan: Siguran sam da će na ovo pitanje savršeno odgovoriti Laura i Lara koje su zapravo pravi pokretači cijele ove situacije. Meni i dalje nije potpuno jasno kako su to uspjele, ali otkako se val pokrenuo, ja ga samo pratim i uživam dok traje.

Laura: Puno puta u šali smo rekli: „Kako bi bilo dobro da smo ovo snimili!“. Nedavno smo završili priču koju smo igrali dvije godine i tu večer je ta rečenica prvi put dobila neki ozbiljniji ton. Nekoliko dana kasnije Lara i ja smo zaključile da želimo probati. Nazvale smo nekoliko ljudi informativno pitati što misle o tome i šokirao nas je entuzijazam s kojim su reagirali. Imale smo dva dogovorena sastanka i Teatar &TD kao podršku, a Kristijan i Jan još nisu ni znali što se događa. Njihove reakcije kada smo im rekle su bile neprocjenjive.

Kristijan: Mene su potaknule Laura i Lara... što znači da me se zapravo ništa nije pitalo, samo sam dobio obavijest da se to događa.

Lara: Potaknula nas je količina kolega zainteresiranih za igru, a s obzirom na to da zbog termina i dogovora nismo mogli proširiti našu grupu, odlučili smo se „baciti u vatru“, tj. ogoliti i javnosti pokazati djelić našeg unutarnjeg svijeta. Osim toga, budući da neopisivo uživam gledajući svoje prijatelje kako stvaraju, osjećaj potrebe da to iskustvo podijelimo s drugima činio se ispravnim.

Što želite postići s ovim projektom?

Laura: Radi se o hobiju i zajednici koja je još uvijek marginalizirana i često se spominje s nekim negativnim konotacijama. Meni je važno razbiti te predrasude prema zajednici. Također, sa strane toga da sve svi profesionalno bavimo kazalištem, želimo istražiti mehaniku TTRPG igara kao jednu posebnu vrstu suvremenog story-tellinga gdje publika ne gleda već kreiran narativ nego njegovo samo stvaranje.

Kristijan: Cilj nam je da što više ljudi čuje za D&D i okuša se u igri... Pravi odgovor je osnovat milijunsku firmu i napraviti crtić inspiriran našim sessionima hahaha.

Lara: Bilo bi sjajno kada bismo projekt učinili prepoznatljivim, surađivali s hrvatskim communityjem i šire, pa čak i kada bi naše priče jednog dana prerasle u animirane serije. Tako se barem mi volimo šaliti i maštati. Projekt je zapravo nastao iz radoznalosti, zabave i ljubavi, te želje da ohrabrimo ljude, otvorimo vrata novim igračima i podržimo domaću geek kulturu.

Možete li podijeliti neki trenutak iz kampanje koji vam je ostao posebno u pamćenju?

Laura: Naši likovi sjedili su oko vatre i spremali se za zadnju borbu u kojoj su znali da postoji dobra šansa da svi poginu. Spontano smo svi krenuli pričati o najdražim trenutcima koje su naši likovi zajedno prošli što je bio lijep način da se i mi igrači prisjetimo svega što smo stvorili u te dvije godine.

Kristijan: Samo ću reći da je bilo trenutaka kad se vrištalo od smijeha... A nekoliko puta se i plakalo.

Jan: Pamtim krasan trenutak u kojem je moj lik, robot, našao monokl kroz koji može vidjeti u prošlost. Vidi isti prostor koji je stvarno ispred njega, no kroz taj predmet vidi sve 10-ak godina unatrag, vidi ljude koji su nekoć tamo živjeli, djecu koja su se jednom tamo igrala i, njemu najljepše, vidi svog pokojnog skrbnika tj. znanstvenika koji ga je stvorio. Moj robot je napokon mogao opet vidjeti kako se njegov stvoritelj smije i kroz sve te trenutke me je naš Kristijan prekrasno vodio.

Lara: Teško je izabrati samo jedan trenutak u moru iznimnih. Bilo je suza i od smijeha i od dirljivih trenutaka. Ima jedna anegdota - Naši likovi našli su se u „Underdarku“ i počeli igrati neku internu igru malog mjesta u kojem su bili— igra je zapravo bila nogomet. Bilo je urnebesno gledati kako likovi ozbiljno shvaćaju pravila i pokušavaju dokučiti što je to zaleđe.

Prvu kratku kampanju objavljujete 27.03. na Svjetski dan kazališta, po čemu je ona drugačija od kampanja koje ste prethodno igrali?

Kristijan: Ova kampanja će biti kraća i radnja će se odvijati oko kazališta i ljudi koji u njemu rade, naravno, sve to postavljeno je u čarobni svijet D&D-a. Također, ovo je prva kampanja koju vodi Jan! Najveća promjena je ta što će ovo moći vidjeti tko god želi, što je, kada malo bolje razmislim, zastrašujuća činjenica.

Jan: U ovoj je kampanji fokus na DnD verziji kazališta tj. kako bi kazališta funkcionirala u svijetu koji je pun magije i mitskih bića. Svijet je potpuno originalan, ne pratimo nikakav već postojeći materijal.

Laura: Također, s obzirom na kazališni narativ, bit će snimana u Teatru &TD... Uz nas, suradnici su Nel Gluhak (montaža), Borna Tomić (snimatelj), Martin Šatović (svjetlo), Hrvoje Tenšek (ton) i Igor Jurinić (skladatelj).

Što mislite – kakve će biti reakcije publike? Tko vam je ciljana publika?

Laura: Teško mi je zapravo pričati o tome kakve reakcije očekujem kada ni mi zapravo ne znamo što će se dogoditi, ali vjerujem da je upravo faktor stvaranja priče u tom trenutko ono što će publici biti zanimljivo. Ciljana publika su nam oni koji već igraju D&D, oni koji žele saznati nešto više, a i oni koji upale video da se narugaju su dobrodošli. Tko zna, možda ih zainteresira pa i oni jedan dan zarolaju kockice.

Kristijan: Iskreno, nemam pojma, ali volio bih da im bude zabavno, i, kao što sam već rekao, da ih dovoljno zaintrigira da pokušaju i sami.

Jan: Svakako se nadamo privući ekipu koja je već upoznata sa DnD svijetom, no ne želimo time odbiti potencijalne gledatelje kojima bi ovo bio prvi susret sa takvim stilom pričanja priča. Trudit ćemo se biti dovoljno jasni da nas može razumjeti netko iskusan i manje iskusan. Siguran sam da će ljudi u tome uživati. Već sada nam je zabavno čitati komentare koji jedva čekaju da s time izađemo čim prije.

Lara: Ciljana publika su svi ljudi otvoreni prema ovakvoj vrsti storytellinga. Reakcija publike nešto je o čemu ne volim pretjerano razmišljati — niti kao glumica, niti kao igrač Dungeons & Dragonsa. Ulazak u spekulacije o tome često je sklisko tlo i može ograničiti kreativnost i slobodu. Nadam se da ćemo uspjeti ispoštovati sve segmente igre i ponuditi ljudima naš pristup i karakter.

Tko su vam uzori?

Laura: Puno ljudi nas je pitalo je li Armor Cast nastao po uzoru na Critical Role. Bilo bi glupo reći da Critical Role nije bio velik faktor u tome da se odlučimo na ovaj korak, ali ne želimo se „furati“ na njih. Mislim da je naš stil igre i humora potpuno drugačiji. Također, ruku na srce, Critical Role je produkcijska mašinerija s kojom se s te strane ne možemo usporediti. Što se strasti i entuzijazma tiče, mislim da smo im i više nego ravni. Moj osobni uzor u je glumica Laura Bailey. Obožavam sve njene likove, njena izvedba uvijek je na visokoj glumačkoj razini. Radi se o ozbiljnim ulogama i glumačkim pothvatima koje ljudi ne doživljavaju tako jer im je format stran.

Jan: Ja posebno skidam kapu meni najdražim Dungeon Masterima, a to su Matthew Mercer i Brennan Lee Mulligan. Da samo jednog od njih dvojice imam priliku zagrliti i zahvaliti im na svemu, bio bih još sretniji čovjek nego što sam trenutno!