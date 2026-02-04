Aris Zlodre više nije na čelu Upravnog vijeća splitskog JUŠO-a! Umjesto njega postavljen je HGS-ovac

Došlo je do promjene na čelu Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti. Aris Zlodre (DOMiNO) više nije predsjednik, no ostaje član Upravnog vijeća. Kako doznajemo, novi predsjednik bit će Joško Siriščević iz HGS-a Željka Keruma.

Zlodrina ostavka dolazi u razdoblju kada se Javna ustanova Športski objekti posljednjih mjeseci često spominje u javnosti zbog kadrovskih promjena i niza tema vezanih uz upravljanje sportskom infrastrukturom u Splitu.

Zlodre dao ostavku, ostaje u vijeću

Kako saznajemo, Aris Zlodre povukao se s predsjedničke pozicije, ali i dalje ostaje u sastavu Upravnog vijeća. Time se mijenja vodstvo tijela koje ima ključnu ulogu u nadzoru rada ustanove, donošenju važnih odluka i davanju suglasnosti na najvažnije akte.

U fokusu javnosti zbog kadrova i objekata

JU Športski objekti bila je u fokusu tijekom proteklih mjeseci i zbog promjena na čelu ustanove. Podsjetimo, Upravno vijeće je nedavno potvrdilo Mirandu Ivanišević Dvornik (HGS) za ravnateljicu ustanove na četverogodišnji mandat, nakon što je ranije obnašala dužnost vršiteljice dužnosti.