Arijana Lekić-Fridrih: "Ove subote nećemo održati Tihu misu – zapalite svijeću za ubijene žene"

Likovna umjetnica i aktivistkinja Arijana Lekić-Fridrih objavila je da ona i Udruga Domino ove prve subote u mjesecu, na blagdan Svih Svetih, neće održati tradicionalnu Tihu misu.

"Udruga Domino i ja ove prve subote u mjesecu, na blagdan Svih Svetih, nećemo održati Tihu misu", poručila je Lekić-Fridrih. Dodala je kako su, unatoč najavljenim molitvama skupine muškaraca okupljenih pod geslom 'Muževni budite', odlučili ovaj blagdan obilježiti na drugačiji način.

Poziv na simbolički čin sjećanja

Umjetnica je istaknula da će se ove godine prisjetiti 11 žena ubijenih u Hrvatskoj.

"Znajući da se prisjećamo i 11 žena ubijenih u Hrvatskoj ove godine, odlučili smo blagdan Svih Svetih ne obilježavati dodatno i svojom akcijom", navela je. Umjesto zajedničkog okupljanja i performansa na trgovima, pozvala je građanke i građane da zapaljenom svijećom odaju počast ubijenim ženama.

"Pozivamo građanke i građane da ove subote zapale svijeću za jedanaest žena koje su ove godine izgubile živote nasilno, najčešće u vlastitim domovima od strane svojih partnera", stoji u poruci.

Lekić-Fridrih je istaknula da je blagdan Svih Svetih dan "zajedništva, sjećanja i poštovanja prema svim dušama – živima i onima koje više nisu s nama".

"Ostajemo tako uz imena žena čiji su glasovi zauvijek ušutkani. Njihova šutnja neka bude naš podsjetnik, a svaka svijeća zavjet da nećemo prestati govoriti o pravima žena i u njihovo ime", dodala je.

Naglasila je kako bi taj tihi čin trebao biti zajednička poruka solidarnosti i odgovornosti, prema onima kojih više nema, ali i onima koje još treba zaštititi.

"Dok se moli i kleči, žene i dalje ginu"

"Neka plamen svijeće bude znak pijeteta, ali i poziv na buđenje savjesti", poručila je umjetnica.

Osvrnula se i na aktualne društvene okolnosti: "Dok se na trgovima moli i kleči, žene i dalje ginu – ubijaju ih partneri, muževi, sinovi i drugi muški članovi obitelji. U trenutku kada bi društvo trebalo prepoznati i zaustaviti nasilje, svjedočimo pokušajima da se ženama ponovno oduzme glas, pravo na izbor i dostojanstvo."

Sljedeća Tiha misa u prosincu

Lekić-Fridrih je najavila da će se sljedeća Tiha misa održati u prosincu u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, kada će obilježiti tri godine od početka ove performativne akcije.