APEL IZ DALMATINSKOG GRADA Uništit će nas novi val apartmanizacije!

Nacrt novog Zakona o turizmu prošao je javno savjetovanje i stupiti će na snagu prvog dana sljedeće godine. Uvodi se nova raspodjela odgovornosti kojom će jedinice lokalne samouprave i Turističke zajednice dobiti veće ovlasti. Na Zakon, koji definira budući smjer jedne od najvažnijih gospodarskih grana, većina hrvatskih Turističkih zajednica, gradova i općina nisu imale komentar.

Makarska je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji se angažirao i poslao konkretne primjedbe na nacrt novog zakona, ali ni jedna nije uvažena.

Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, na konferenciji za novinare poručio je kako je zadovoljan novim zakonom, ali apelira na Ministarstvo da posebnu pozornost obrati na gradove koji na papiru imaju visok indeks turističke razvijenosti, a u stvarnosti će im biti potrebna velika pomoć kako bi turizam učinili održivim.

„Kako bismo promijenili trendove i uveli red u prostor, trebat će nam značajna financijska sredstva, a ako Makarska bude kategorizirana kao turistički visoko razvijena, neće moći privući novac nužan za pokretanje promjena.“ – poručio je Paunović.

Odlučili su djelovati proaktivno pa su, među prvima u Hrvatskoj, izradili Studiju turističkog nosivog kapaciteta grada Makarske koja je pokazala alarmantne podatke:

„Ako se postojeći trendovi nastave, najjednostavnije rečeno, komunalna infrastruktura Makarske neće izdržati. Trenutno su Makarani i njihovi gosti zadovoljni kvalitetom života, ali u slučaju izgradnje novih stambenih jedinica, promet u mirovanju, opskrba vodom, javna odvodnja, sve će biti ugroženo.“ – rekao je Neven Ivandić ispred Instituta za turizam, koji je izradio Studiju.

„Mi smo u procesu izmjena postojećeg Prostornog plana, koji će dovesti do ukidanja višestambenih građevina i spašavanja preostalog prostora na području Grada. U godinama koje slijede možemo očekivati novi val apartmanizacije. Na Ministarstvu je velika odgovornost, jer bez njihovog pozitivnog mišljenja konačan prijedlog plana ne možemo usvojiti.“ – poručio je Paunović dodavši kako vjeruje da će Ministarstvo uvažiti njihove prijedloge, jer su i prilikom izrade Zakona imali odličnu suradnju iako im na koncu tri primjedbe nisu uvažene:

„Tražili smo da se jasno razgraniče domaćini u obiteljskom smještaju i oni koji se bave nekretninskim biznisom. Ne mogu se jednako oporezivati baka i djed koji iznajmljuju apartman ili sobu u obiteljskoj kući i vlasnik 10 apartmana. Drugo što smo predložili jest da se gradovima i općinama prepusti kategorizacija i ograničavanje najma stambenih jedinica. Naša posljednja primjedba odnosila se spomenuti na Indeks turističke na razvijenosti jer smatramo da se Makarska, koja je prerazvijena, treba posebno kategorizirati.”

Preliminarni rezultati Studije turističkog nosivog kapaciteta grada Makarske pokazali su kako za vrijeme špice sezone u gradu živi 2,2 posjetitelja po stanovniku. Više od polovice stambenih jedinica u Makarskoj nije stalno naseljeno, šest od deset Makarana smatra kako postojeća izgrađenost nije prihvatljiva, a od 2017. do 2021. godine površina izgrađenih stanova je 2,2 puta veća od one u razdoblju od 2012. do 2016. godine! Jednako zabrinjavajuće, procjena je kako postoji 10.000 neprijavljenih komercijalnih ležajeva.

„Ovdje je riječ o našim ljudima, mladi nam napuštaju grad, jer je cijena kvadrata nevjerojatno skupa, a nikada se nije više gradilo. Želimo to promijeniti, znam da i vladajući imaju isti cilj i zaista se nadam kako će nam izaći u susret. Molimo Ministarstvo da nam pomogne spasiti Makarsku!" – zaključio je Paunović.