Anušiću i Bulju je dozvoljeno vikati ZDS. Zašto? Plenković: "Imaju imunitet"

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda Mirela Prstec Batarelo oslobodila je krivnje mladića koji je u HRT-ovu kameru uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona urlao Za dom spremni. U obrazloženju presude se, među ostalim, zapitala zašto je policija prijavila samo njega a ne i sve ostale posjetitelje koncerta među kojima su bili i predsjednik Sabora i ministri.

Tko sve mora odgovarati?

Isto pitanje postavilo se i nakon što su saborski zastupnici Miro Bulj (Most) i Damir Biloglav (DOMiNO) u Saboru za govornicom koristili pozdrav "Za dom spremni".

"Pjesma Čavoglave je pjesma napravljena u Domovinskom ratu i služila je kao budnica hrvatskim braniteljima. Izvodi se već 35 godina. Cenzurirati, mijenjati ni sankcionirati ju nitko neće. Ako nekome to danas nije jasno onda imamo jalovu javnu raspravu", poručio je Plenković.

Iznio je zatim svoj stav i o ZDS-u na grbu HOS-a. "Komemoracija HOS-a i njihovih postrojbi iz Domovinskog rata s vojnom oznakom ZDS je također normalna jer poštujemo sve branitelje koji su kasnije integrirani u postrojbe HV-a. Sve ostalo je zlorabljenje", rekao je premijer potvrđujući još jednom da zlouporabom smatra i pozdravljanje sa ZDS u Saboru. "To sam već rekao neki dan i to se treba kažnjavati", rekao je Plenković za Index.

A Bulj i Anušić?

Je li onda policija trebala postupati prema saborskim zastupnicima pitali su izravno premijera.

"Policija ne, jer saborski zastupnici imaju imunitet. Pogotovo to vrijedi za pravo govora jer im je to jedini alat koji imaju. Ali će se kažnjavati, ne sumnjam u to", zaključio je Plenković.