Anušić najavio da će opet u Izrael pa komentirao Thompsona: "Njima je on bitan koliko i lanjski snijeg nama, razumijete"

Novi vojnici ušli su u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju. Riječ je o prvoj generaciji koja nakon 18 godina pauze kreće na obvezno služenje vojnog roka. Ministar Ivan Anušić, koji vojnik rok nije služio, ali je sustav prošao, ima velika očekivanja. O tome, ali i odnosu s predsjednikom države, za Dnevnik Nove TV razgovarao je s reporterkom Ivanom Pezo Moskaljov.

"Mene je potrefila ta generacija da mi je ono što sam bio u ratu priznato kao služenje vojnog roka i temeljnog vojnog osposobljavanja. Pa smo mi učili malo brže, malo intenzivnije nego što će oni učiti. Ipak će njima biti puno lakše nego što je nama bilo, hvala Bogu", rekao je Anušić.

Od novih vojnika, rekao je, očekuje puno.

"Oni su svjesni, oni su vrlo ozbiljni... Kada s njima razgovarate, velik dio njih želi ostati nakon ova dva mjeseca i potpisati profesionalni ugovor s Oružanim snagama što je za nas odlična vijest. Još je bolja vijest da je samo jedan posto priziva na savjest. Tako da su to stvari koje su iznad svih naših očekivanja", kazao je ministar.

Država, rekao je, zasad nije sklona produžiti dva mjeseca na više.

"Punih 18 godina smo imali i dragovoljno služenje vojnog roka koje je dva mjeseca također egzistiralo u tom vremenskom periodu gdje su se sve vještine i znanja koje su se trebale naučiti, naučile se. Ako bude potrebe možemo o tome razgovarati, ali zasada ne."

Mladi koji ulaze u vojarne, rekao je Anušić, služit će u dva mjeseca svojoj domovini i narodu.

"Ne služe nikome i nikakvim ratovima i nikakvim frontovima koji se sada nalaze na Dalekom istoku ili na Bliskom istoku. Neće se od toga ništa dogoditi, niti je to ikad bio smisao, niti je to ikada bila namjera, niti je to ikada itko javno rekao. To su ponovno političke floskule i političke izjave, koje ne bi trebale biti korištene. Ova hrvatska vojska i pripadnici Oružanih snaga RH su u Hrvatskoj i ostaju u Hrvatskoj i u nikakve tuđe ratove neće ići."

Na pitanje treba li Hrvatska biti zabrinuta s obzirom na stanje na Bliskom istoku, Anušić je odgovorio: "Bliski istok je puno bliže nego što mi mislimo. Mi ga smatramo onako kulturološki daleko od nas i na neki način fizički dovoljno daleko, ali on je vrlo blizu. I kao što ste vidjeli sami, neke zemlje NATO članica su bile izložene određenim napadima, balističkim raketima koje su ispaljene iz Irana prema njima. Mi štitimo naš zračni prostor našim rafaleima, našim oružanim snagama, našim Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom. Štitimo i radarskim sustavima i protuzračnom opremom..."

Aposlutna sigurnost, rekao je Anušić, ne postoji. Ni Turska, ni Dubai, ni Katar, ni Izrael nisu imuni na takve proboje, dodao je.

"Ne možete jamčiti da se nešto neće dogoditi. Ali nemojmo biti robovi stalno nečeg, hoće se dogoditi, neće se dogoditi. Mi se moramo pripremati, mi moramo raditi, jačati naše oružane snage i sustave sigurnosti."

Predsjednik Zoran Milanović brani suradnju s Izraelom. Pezo Moskaljov je pitala Anušića kako odgovara Milanoviću s obzirom na to da je ministru zamjerio da je išao u Izrael "kako bi okajao svoje grijehe".

"Koji je moj grijeh? Koje ja to grijehe trebam ikome okajavati? Koji su moji grijesi generalno? Ako je on to rekao, ja bih volio njega u četiri oka ili pred kamerama vašim da nas se pozove u studio pa da ja objasnim koji su moji grijesi, a koji su njegovi grijesi. Pa da vidimo čiji su grijesi za okajanje. Ono što radio i činio, radit ću ponovno i činit ću ponovno. Ne zanimaju me nikakvi komentari politički motivirani i na kraju krajeva ocrnjivanje nekoga i kroz medije, a i kroz određne političke stranke i platforme", kazao je Anušić i dodao da će ponovno otići u Izrael zbog suradnje i zajedničkog rada na tehnologijima.

"Zato što želimo imati njihova iskustva, želimo čuti njihova iskustva kako, na koji način u određenim situacijama kvalitetnije napraviti sustav koji će nas braniti. A upravo je to pitanje bilo meni postavljeno tada. Iz kojeg razloga se brani oružanim snagama RH da imaju kontakt s nama. Ja sam rekao da ja to ne mogu komentirati, da treba pitati onoga tko je to izjavio."

Na pitanje Pezo Moskaljov jesu li ga pitali za odlaske na koncerte Marka Perkovića Thompsona, Anušić je odgovorio: "Njima je Thompson bitan koliko i lanjski snijeg nama, razumijete. Mi sami sebe lupamo čekićem po glavi cijelo vrijeme. Tumačenje Marka Perkovića Thompsona i njegovih koncerata u smislu nečega što je problematično za Izraelce, za ne znam ni ja koga, je potpuno suludo."

Milanović se, rekao je ministar, nije raspitivao o detaljima vojnog roka.

"Barem mene nije ništa pitao, a što se tiče razgovora i komunikacije, ja sam od prvog moga dana na ovoj poziciji rekao - interes ovih ljudi, interes ove države, ovog naroda, oružanih snaga je ispred svega. I ja se tako i sad ponašam i zato odem tamo gdje odem i ne dajem ultimatume, ni uvjete našim oružanim snagama ni bilo kome".