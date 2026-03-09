Šišanje, odabir kreveta, upoznavanje s opremom i nadređenima: Krenulo je, ovako je ročnicima i ročnicama izgledao prvi dan u vojarnama

Ročnike su na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja dočekali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid te im poželjeli dobrodošlicu i uspješnu provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja.

Poruka ministra obrane

Ministar Ivan Anušić prigodno se obratio ročnicima i izrazio zadovoljstvo izvrsnim odazivom: “Ulaskom prvih ročnika u vojarne započeli smo s temeljnim vojnim osposobljavanjem nakon što je obvezno služenje ukinuto 2008. godine. Odaziv je više nego odličan. Imali smo samo jedan posto prigovora savjesti.“

Ministar je istaknuo da je provedena kvalitetna priprema za TVO i da su mladi ljudi svjesni benefita temeljnog vojnog osposobljavanja.

„Prezadovoljan sam odazivom, ovi mladi ljudi su budućnost Hrvatske. Ovo je jedinstvena prilika za njih da nauče temeljne vojne discipline i znanja. Odazvali su se pozivu domovine i u ova dva mjeseca služit će svojoj Domovini i svome narodu“, istaknuo je ministar Anušić.

Ročnicima je ministar Anušić poručio neka slušaju svoje zapovjednike i instruktore te će steći vrijedna iskustva i temeljna vojna znanja i vještine koje mogu naučiti samo u vojsci.

General Kundid o programu obuke

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general Kundid istaknuo je da prestankom obveznog služenja vojnog roka oko 300.000 osoba nije završilo nikakvo vojno osposobljavanje što je imalo negativnu implikaciju na popunu, ali i na starosnu strukturu pričuvne komponente.

General Kundid osvrnuo se na program obuke na TVO-u: „Kroz vojno osposobljavanje prvi ročnici dobit će jednu novu vrijednost u smislu specifičnih znanja, vještina i kompetencija i podići će svoju psihofizičku spremnost na bitno višu razinu. Očekuje ih vrijedno i korisno iskustvo kojeg će se kroz život rado prisjećati.“

„Naš program je moderan, usmjeren mladim ljudima, njihovim potrebama i afinitetima radi dostizanja standarda koje očekujemo od njih kako bi razvili sve one sposobnosti i vještine da mogu služiti u pričuvnom sastavu i ako se odluče, postati djelatne vojne osobe“, istaknuo je general Kundid.

Kako će izgledati obuka i što slijedi nakon nje

Instruktor na temeljnom vojnom osposobljavanju desetnik Marin Kirasić opisao je kako će izgledati obuka ročnika: „Obuka je podijeljena u tri faze. Početna faza traje dva tjedna što uključuje dolazak, zaduživanje i prilagodbu na vojnički način života. Nakon prve faze dolazi obuka koja je intenzivnija, nakon toga slijedi ocjenjivanje.“

Na tri vojne lokacije stiže ukupno 800 ročnika, u Knin i Slunj po 200, a u Požegu 400 ročnika i ročnica. Od ukupno 800 ročnika čak je 446 dragovoljaca, što čini 55,75 posto ukupnog broja, a 354 su novaci rođeni 2007. godine koji podliježu obvezi služenja vojnog osposobljavanja. Tek je 10 ročnika izjavilo prigovor savjesti. Od 446 dragovoljaca, 82 su žene, što je 10,25 posto ukupnog broja ročnika.

Tijekom dva mjeseca obuke na temeljnom vojnom osposobljavanju ročnici i ročnice naučit će osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Za njih će biti zaduženo 80 instruktora.

Ročnici ostvaruju pravo na mjesečnu plaću od oko 1.100 eura neto te im se priznaje dva mjeseca radnog staža, a imat će pod jednakim uvjetima i prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj samoupravi.

Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se, ako to žele, mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama. Oni koji nakon temeljnog vojnog osposobljavanja ne odluče graditi karijeru u Oružanim snagama, bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.