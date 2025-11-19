Anušić: Da Brodosplit nije raskinuo ugovor, država bi to ionako učinila

Hrvatska vojska prolazi kroz najveći ciklus modernizacije - do 2028. stižu Leopardi, francuske haubice, protudronski sustavi i Tatre, a gotovo 1,7 milijardi eura stiže iz EU fondova. Ministar obrane Ivan Anušić najavio je i pregovore o novim sustavima protuzračne obrane te otkrio da država preuzima nedovršene brodove Brodosplita kako bi ih završila s drugim brodogradilištima.

Vjesnikov neboder je gotova priča, vojska spremna pomoći

Komentirajući požar koji je u potpunosti uništio napušteni i zapušteni Vjesnikov neboder Ivan Anušić je istaknuo da vatrogasci tijekom samog požara nisu zatražili pomoć Oružanih snaga, no podsjetio je da je vojska, kao i u svim prijašnjim krizama, potresima, poplavama i velikim požarima - uvijek na raspolaganju.

– U trenutku gašenja nije zatražena nikakva pomoć od strane vatrogasaca, ali naravno, ako bude potrebno, vojska će biti spremna kao i uvijek dosad, rekao je Anušić. Dodao je da je Vjesnikov neboder godinama bio zapušten i neodržavan, te da se sada vidljivo naplaćuju godine zanemarivanja. Ako je cijela zgrada gorjela, a jest, teško će se moći obnoviti. Mislim da je za Vjesnik sada gotova priča, poručio je.

'Vukovar nosi posebnu težinu'

U danima obilježavanja žrtve Vukovara i Škabrnje, Anušić se prisjetio važnosti ta dva simbola hrvatske obrane. Počast Vukovaru je počast svim žrtvama Domovinskog rata, ali Vukovar je Vukovar, rekao je Anušić. Podsjetio je da je grad tri mjeseca odolijevao opsadi, dajući ostatku zemlje vrijeme za organizaciju obrane, a pritom su ondje uništene udarne snage JNA i pobunjenih Srba.

– Najveći zločini, prema civilima, vojnicima i ranjenicima, počinjeni su upravo u Vukovaru. On točno zato nosi posebnu težinu – rekao je ministar te istaknuo da je Kolona sjećanja jedan od najsnažnijih izraza zajedništva i poštovanja prema žrtvama, koje Hrvatska ne smije zaboraviti.

'Srbija zna gdje su grobnice, ali nema suradnje'

Anušić je u nastavku razgovora naglasio da Hrvatska i danas traga za još 1740 nestalih osoba, a obitelji već desetljećima čekaju barem anonimnu informaciju o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica. Dodao je da Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo stalno rade na pronalasku novih lokacija, no proces je spor.

Anušić je otvoreno poručio da je suradnja sa Srbijom izrazito slaba, iako postoje dokumenti koji jasno govore o tome gdje su žrtve pokopane. Naglasio je da su masovne i pojedinačne grobnice ključni dokazi o načinu na koji su počinjeni zločini nad civilima i braniteljima, što je razlog zbog kojeg određeni krugovi u Srbiji koče postupke.

– Prema mojim saznanjima, oni dobro znaju gdje su ukopani. Postoje protokoli o ukopima, ali i protokoli o izmještanjima grobnica, pa čak i višestrukim izmještanjima. Sve s ciljem da se posmrtni ostaci ne pronađu, rekao je.

Na pitanje može li netko iz Srbije ipak pronaći snage i savjesti da napokon progovori, Anušić je rekao: "Nadam se da će proraditi savjest. Nadam se i da će u Srbiji doći do promjena koje će omogućiti normalizaciju odnosa".

'Ne znam gdje vide te naciste, zna se kome to odgovara'

U nastavku emisije Anušić se osvrnuo na društvene napetosti i podjele koje su prethodile Danu sjećanja. Rekao je da takve tenzije sigurno ne koriste građanima, ali, kako kaže - "koriste onima koji ne žele stabilnu Hrvatsku. Onima kojima ne odgovara da Hrvatska bude normalna, demokratska i uređena zemlja".

Naglašava da pojedine organizacije – ne nužno političke stranke – sustavno pokušavaju destabilizirati zemlju i nametati narativ da je Hrvatska 'profašistička' i da se 'revitalizira ustaštvo'.

– Ne znam gdje oni vide te silne ustaše, fašiste i naciste u Hrvatskoj. Mi smo demokratska i tolerantna zemlja, nacionalne manjine ovdje imaju prava kakva često nemaju ni u svojim matičnim državama, rekao je Anušić. Dodao je kako takvi narativi štete Hrvatskoj i nisu utemeljeni na činjenicama, ali opstaju zato što nekim akterima odgovara stalno izazivanje podjela.

Dotaknuo se i vlastite izjave da ustaški poklič “ZDS treba poslati u muzeje, na što je dodao da isto vrijedi i za jugoslavensku “trojnu petokraku”. Naglasio je kako "ne možemo 2025. godine živjeti u temama iz Drugog svjetskog rata. Napomenuo je da Hrvatska danas ima posve druge izazove – sigurnosne, političke i geostrateške – te da se društvo mora okrenuti budućnosti.

Anušić upozorava da se u oči obilježavanja tragedije Vukovara i Škabrnje pojavljuju “izložbe i provokacije” koje nisu slučajne, nego imaju jasnu svrhu.

- Moramo biti spremni na provokacije i imati jasan odgovor, ali ne smijemo upasti u zamku nasilja, razračunavanja ili metoda koje nisu prihvatljive. Neki su shvatili demokraciju kao anarhiju. Misle da mogu govoriti što god žele, vrijeđati žrtve, Domovinski rat i temelje hrvatske države, rekao je.

U zaključku je istaknuo da Hrvatska mora postati otpornija na političke i ideološke pritiske izvana i iznutra.

'Do 2028. stiže nova oprema, najveći proces opremanja u povijesti'

Anušić je zatim govorio o velikom ciklusu modernizacije Hrvatske vojske, ističući da su u tijeku četiri strateške nabave – tenkovi Leopard, protudronska zaštita, francuske haubice i kamioni Tatra. Ukupna vrijednost projekata iznosi nešto manje od dvije milijarde eura. Naglasio je da je riječ o povijesno velikom financijskom ulaganju, ali da Hrvatska sama neće snositi najveći dio troška.

– Skoro milijardu i 700 milijuna eura dolazi iz europskih fondova. To je novac iz programa Europske unije koji nam omogućuje nabave koje su trenutačno najpotrebnije za Oružane snage, rekao je ministar.

Prve isporuke Tatri očekuju se već krajem ove godine, dok bi protudronski sustavi, dva stacionarna i dva mobilna – trebali stići vrlo brzo. Haubice i Leopardi također bi trebali doći prije 2028., a do te bi godine trebala biti završena isporuka i HIMARS-a te dodatnih helikoptera Black Hawk.

– Hrvatska vojska će do 2028. biti potpuno opremljena tim sustavima. A uz ove najzvučnije nabave, u tijeku su i brojni drugi projekti, uključujući podizanje spremnosti Rafalea na razinu F4 – dodao je.

Ministar je potvrdio da je modernizacija protuzračne obrane jedan od ključnih koraka koji je već u procesu pregovora. Posebno je istaknuo da se hrvatska obrambena industrija snažno uključuje u sve procese opremanja.

– Imamo više od 140 tvrtki koje proizvode opremu i naoružanje. Šest ili sedam njih ubrajamo među velike. Uključeni su u realizaciju ovih projekata, a mi želimo ne samo kupovati, nego i razvijati našu industriju. To je važno i za obranu i za gospodarstvo, rekao je.

'Da Brodosplit nije raskinuo ugovor – mi bismo ga raskinuli'

U završnom dijelu razgovora Anušić se dotaknuo Brodosplita i gradnje vojnih obalnih brodova. Podsjetio je da je brodogradilište raskinulo ugovor s MORH-om, ali je jasno dao do znanja da bi država to ionako učinila. Dodao je kako je "podnošenje kaznenih prijava manevar kojim se pokušava prikazati da je Brodosplit oštećen, a realnost je potpuno drugačija".

Jedan brod, OOB Umag, dovršen je i predan prema ugovoru iz 2014. godine. Preostala tri završena su tek 40–45 % i ostavljena za dodatno pregovaranje. Neovisni vještaci procijenili su da bi dovršetak stajao oko 32–34 milijuna eura, no Brodosplit je, kaže ministar, tražio 15–20 milijuna više.

Dodao je kako su preostala tri broda trenutačno u postupku pravnog osporavanja upisa vlasništva te da će MORH nastojati preuzeti brodove i dovršiti ih s drugim brodogradilištima. Postoji i mogućnost da se njihova dovršetka poveže s većim projektom nabave dviju korveta.

– Nekoliko ponuditelja već je iskazalo interes da u sklopu gradnje korveta dovrše i ova tri broda, zaključio je Anušić.