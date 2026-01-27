Antonio Plazibat otkazao svoj sljedeći meč, evo zašto

Antonio Plazibat trebao se boriti protiv Moryja Kromaha 7. veljače u četvrtfinalnoj borbi turnira ‘‘Last Heavyweight Standing‘‘, u sklopu Glory 105 priredbe koja će se održati u areni GelreDome, Arnhem, Nizozemska.

Nažalost, najbolji hrvatski kickboksač morao je otkazati nastup zbog ozljede. Detalji ozljede zasad još nisu poznati, a Glory je ovu vijest objavio na svojem službenom Instagram profilu:

‘‘Mory Kromah će se sada suočiti s Michaelom Boapeahom u četvrtini finala LASTHWSTANDING FINALS priredbe 7. veljače u GelreDomeu. Boapeah će zamijeniti Antonija Plazibata koji se morao povući zbog ozljede‘‘, objavila je promocija.

Plazibat je u svojoj posljednjoj borbi uspješno prekinuo pauzu od dvije i pol godine, svladavši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom sudačkom odlukom.

Ta duga pauza je bila uzrokovana komplikacijama s ozljedom lakta, a sada je Plaza primoran ponovno izbivati iz ringa. Nadamo se da će se ovoga puta brže oporaviti i da ga uskoro opet gledamo u akciji.

Kromah je trenutno u odličnom nizu od četiri uzastopne pobjede, od kojih je čak tri ostvareno prekidom. Ovaj 26-godišnji nizozemski kickboksač djeluje kao da je u vrhunskoj formi, i svakako bi bio adekvatan ispit našem Plazibatu.

Međutim, Kromah će sada ući u ring s Boapeahom koji je, nakon što je tijesno izgubio podijeljenom odlukom u borbi za pojas na Glory 100 priredbi prošle godine, zaredao dvije uzastopne pobjede jednoglasnim odlukama, s time da je posljednja bila u prosincu protiv Miloša Cvjetićanina.

