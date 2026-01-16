Antonija Blaće o pitanjima o djeci: "Od kad ste vi moj ginekolog?"

Postoje pitanja koja se postavljaju gotovo automatski, bez puno razmišljanja, kao da dolaze u paketu s osobnim upoznavanjem. Jedno od najčešćih je ono famozno: „Kad će djeca?“ Pitanje koje se često izgovara uz osmijeh, ali koje nerijetko završi kao bolan ubod.

O toj temi ovih je dana govorila voditeljica Antonija Blaće gostujući u podcastu „Bez pardona s Idom“. Sa suprugom, bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem, u braku je već 17 godina, a budući da nemaju djece, kaže da je to pitanje čula bezbroj puta.

„Ali kada netko dođe i kaže: ‘Što ti to sve vrijedi kad nemaš djecu!’, onda mi se malo zamrači. To mi je baš jedna gospođa napisala. Ja sam joj odgovorila: ‘Ispričavam se, gospođo, od kada ste vi moj ginekolog?’“, ispričala je Blaće.

Istaknula je kako ljudi najčešće ne znaju, a nerijetko ih ni ne zanima, želi li netko djecu, može li ih imati, pokušava li godinama, odustaje li ili je jednostavno odabrao drukčiji životni put.

„Poanta nije u tome da nikada ne pitamo nijednu ženu to pitanje, nego da ga postavimo s drukčijim osjećajem – bez osuđivanja. Ne znate može li netko imati djecu, želi li ih uopće, može li partner ili ne može, postoje li zdravstveni ili ekonomski razlozi ili je to naposljetku osobna odluka“, rekla je.

Naglasila je i da se gotovo nikada ne propituje može li muškarac imati djecu, dok se fokus gotovo uvijek stavlja isključivo na žene.

„Pitanje je normalno i prirodno, ali ako je postavljeno bez osuđivanja, puno ljepše sjedne i na njega se ljepše odgovori. Nije isto kad netko pita s razumijevanjem i kad vam netko, bez da zna s čime se borite, doslovno zabije nož u srce“, zaključila je Antonija Blaće.